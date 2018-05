Roban en plena misa los donativos a Santa Quitèria en Almassora

Nuevos robos en Almassora y, esta vez, en un lugar sagrado como es la iglesia del Cristo. Los ladrones forzaron ayer los buzones de donativos a Santa Quitèria y también de la hoja parroquial para indignación de las hermanas Clarisas y del sacerdote Juan Ángel Tapiador, de la iglesia de la Natividad. Este último caso se suma a los ya publicados por este diario y que han afectado en los últimos días a un restaurante de kebabs, una panadería, una tienda de chucherías, un despacho de pan y a dos peñas, unos casos que investiga la Guardia Civil.

Como el propio párroco relató, las religiosas le contaron ayer que los amantes de lo ajeno habían forzado los buzones donde los fieles depositan sus dádivas por las hojas parroquiales. Le dieron la noticia antes de celebrar la misa que ofició ayer en la iglesia del Cristo. Al parecer, los ladrones aprovecharon el tiempo de la ceremonia para volver a actuar, rompiendo el buzón de donativos a la patrona de Almassora, llevándose todo el dinero.

"ES TRISTE" //

«Es triste descubrir que hay gente que ya no respeta ni el cariño de los vecinos hacia Santa Quitèria. No se harán millonarios, pero sí que dejan un sentimiento desagradable y temor en las hermanas a tener la iglesia abierta estos días», transmitió el párroco. Para Juan Ángel Tapiador lo ocurrido «es síntoma de que algo estamos haciendo mal» y abogó por rezar por aquellos «que no saben lo que es la bondad ni el amor».

Estos robos se llevan sucediendo como antesala a las fiestas patronales de Almassora y también en plenas festividades, como se demostró ayer domingo en el templo. Los ladrones se han apoderado ya de dinero en efectivo, un televisor de plasma y también de las bebidas alcohólicas que la Peña Mullatori tenía almacenadas para todas las fiestas.