Suplantan a una joven en las redes y ofrecen porno y sexo con ella

Un auténtico calvario es lo que ha vivido una joven de 22 años, vecina de Benicarló, quien ha sido víctima de una grave suplantación de identidad y de un delito de injurias al publicarse sus datos personales en internet, así como hasta ocho falsos perfiles de Facebook a su nombre con contenidos pornográficos y anuncios de carácter sexual, publicados en distintos portales on line.

La víctima denunció estos hechos en el cuartel de la Guardia Civil de Benicarló y los agentes han logrado identificar, tras una larga y compleja investigación, al presunto autor, un viejo conocido de la afectada, que sufre problemas psicológicos y que ha sido detenido por los agentes y acusado de los delitos de usurpación de la identidad e injurias, según confirmaron ayer a Mediterráneo desde la comandancia de la Guardia Civil de Castellón.

«NO SOY ACTRIZ PORNO» / «No soy actriz porno, no he creado esos perfiles, no ofrezco sexo y no he sido yo la que ha publicado mis datos personales en internet», denunciaba la víctima, dando a conocer la campaña de acoso sufrida durante nueve meses.

«He recibido mensajes humillantes e hirientes, no solo de quienes se han dedicado a dar cuerda a todo esto, sino también del causante, de la persona que lo ha ideado todo y que era de quien sospechaba desde el principio», ha relatado la denunciante a través de su verdadero perfil de Facebook, tras conocerse la detención del presunto autor.

La afectada ha asegurado que la campaña de desprestigio e injurias que ha padecido durante nueve largos meses es «una venganza» para fastidiarle de una persona a la que ella no había correspondido sentimentalmente hace ocho años, cuando ella era una adolescente de tan solo 16.

La víctima ha aseverado que ha sido acosada de forma continua, a través del Whatsapp, y que ha recibido multitud de proposiciones indecentes de hombres que se ofrecían para llevar a cabo prácticas sexuales con ella. Por el daño que ha asegurado han sufrido tanto ella, como sus familiares, la joven ha decidido contar lo sucedido, pues «nadie va a limpiar» su imagen «ni va a saber lo mal que se pasa», ha sostenido.

La chica ha agradecido la intervención de la Guardia Civil de Benicarló y ha pedido que la justicia esté de su parte «y de la de todas las personas que sufren ofensas e insultos». «He sido víctima de varios delitos y quiero que mi verdad se haga igual de viral que todo lo anterior», ha comentado.