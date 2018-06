Una treintena de personas evacuadas y varios vehículos incendiados en Almenara

Esta madrugada se han producido el incendio de dos vehículos en la calle Moncofa de la localidad de Almenara que ha provocado el desalojo por el humo de una treintena de vecinos de la vía que han podido volver a la normalidad poco después sin registrarse daños personales. El fuego además de los dos vehículos afectados se ha propagado dañando de diversa consideración a otros seis estacionados en la vía. Además también han resultado afectadas diversas fachadas de las viviendas colindantes.

Destacar la actuación tanto en el incendio como en el desalojo de la Policía Local de Almenara, junto con Guardia Civil y cómo no las dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos, en concreto del Parque de la Plana Baixa, que han actuado para sofocar las llamas. Por el momento se investiga la causa del incendio en los dos vehículos, pero no se descarta que haya sido intencionado según apuntan desde la Policía Local de Almenara porque los dos estaban separados por otros dos vehículos, o sea, que no estaban contiguos.

La alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, se ha personado en el lugar de los hechos lamentando el incidente. Pérez en primer lugar ha querido “agradecer el comportamiento de los vecinos que ha sido excelente, especialmente en el desalojo que se ha tenido que realizar a las 4 de la madrugada”. También ha destacado el esfuerzo y la profesionalidad de bomberos, Guardia Civil y cómo no, Policía Local de Almenara en las tareas que han realizado. Finalmente ha señalado que “he estado con los vecinos y les comunicado que desde el Ayuntamiento de Almenara nos ponemos a su disposición para ayudarles y apoyarles en lo que necesiten”.