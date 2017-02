Tres detenidos por la brutal paliza en una discoteca de Castellón

La Policía Nacional ha detenido a tres de los presuntos autores de la brutal paliza que recibió un vecino de Castellón el pasado 25 de diciembre en una discoteca del polígono Los Cipreses, según ha podido saber Mediterráneo. Se trata de tres hombres, de 33, 36 y 39 años y origen rumano.

La víctima, Gheorge Covalciuc, fue golpeado por todo el cuerpo hasta quedar inconsciente y sufrió múltiples fracturas en el rostro, quedando gravemente herido y desfigurado por la terrible agresión, como publicó en exclusiva este periódico.

Tal y como relataron el denunciante y varios testigos de la paliza, los agresores partieron al denunciante botellas en la cabeza y se la pisaron, una vez ya había perdido el conocimiento.

No fue el único herido, pues otros tres amigos suyos también resultaron heridos graves al interponerse en las agresiones y fueron brutalmente golpeados.

REINCIDENTES EN AGRESIONES / Al parecer, dos de los tres detenidos por su presunta implicación en el linchamiento cuentan con antecedentes policiales por lesiones y se habían visto ya implicados en graves peleas tumultuarias.

«Recuerdo que me pegaron por la espalda, caí al suelo y me siguieron golpeando hasta que perdí el conocimiento. Sé que era un grupo de rumanos de etnia gitana», explicó el afectado a su salida del Hospital General.

«Las agresiones empezaron dentro del local. Los porteros echaron a los agresores a la calle y me sacaron también a mí. Me dijeron que no me preocupara, que ellos lo habían visto todo y que me iban a ayudar. Sin embargo, a la salida, ese grupo nos estaba esperando y volvieron a golpearnos», lamentaba.

«Una de mis amigas gritaba, lloraba y pedía ayuda, pero nadie nos echaba una mano. Creí que me matarían a golpes y me asusté mucho cuando empecé a vomitar sangre. Perdí el conocimiento dos veces», aseguró Covalciuc diez días después de la paliza.

Tras el linchamiento, el afectado acudió a Urgencias con diversas fracturas nasales, un cuadro de vómitos y mareos y sin poder recordar lo que había sucedido, según el parte médico al que ha tenido acceso este diario. Después de recibir asistencia y colocarle una férula nasal, acudió a comisaría a denunciar. Un mes y medio después de la agresión, la Policía Nacional ha logrado encontrar a los presuntos autores.