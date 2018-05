El TAU Castelló empieza con el pie cambiado el 'play-off' (95-67)

El TAU Castelló no empezó con buen pie la eliminatoria pero mantiene el sueño de seguir un arduo camino en los play-off para alcanzar la máxima categoría del baloncesto español: la ansiada y soñada ACB. Se lanzaba el balón al aire en el Javier Imbroda y la primera posesión era para los melillenses que anotaban dos tiros libres e inauguraban el marcador. El partido empezó con alta tensión y con Melilla defendiendo en zona y con el TAU Castelló intentando dar velocidad al juego e imponer su ritmo. El partido estaba muy igualado 14-12 cuando quedaban cuatro minutos de cuarto. Tan sólo el castigo de los árbitros a los castellonenses en las personales desequilibraba el partido que llegaba al final del primer cuarto en un 28-22. El TAU Castelló debía subir su intensidad defensiva si quería poder estar en el partido.

El segundo cuarto empezó con algunas imprecisiones de los de Ten, pero un triple de Steinarsson y otro de Chema les acercaba en el electrónico 34-30. Melilla seguía con sus defensas alternativas. Un 2+1 de Fran Guerra, que estaba siendo el mejor jugador del partido, por parte de los melillenses obligó a Toni Ten a pedir tiempo muerto y es que la defensa del TAU Castelló no podía con el juego interior del Melilla que anotaba con demasiada facilidad. 40-32. En la salida el equipo estuvo más agresivo en defensa pero muy fallón en ataque sobre todo desde la línea de 6,75 (un 25% de acierto) y esto no le permitía recortar distancias. Un triple del exTAU Edu Durán daba la máxima ventaja a los azulones 45-32 y Ten volvía a pedir tiempo muerto. Parecía que los nervios estaban pasando una mala jugada a los azulejeros. Tanto es así que hasta la última posesión antes del descanso se perdió el balón y el Melilla en contrataque consiguió anotar casi sobre la bocina dejando el marcador al descanso en un muy preocupante 49-34.

Empezó el tercer cuarto con el TAU Castelló mejor plantado en defensa y con las ideas más claras en ataque y con un parcial de 2-7 se acercaba en el marcador 51-41, pero los locales devolvieron el parcial y con un 10-2 conseguían su máxima ventaja 61-43. Ten pidió su primer tiempo del tercer cuarto. Pero los árbitros no ayudaban y no pitaban faltas en la zona melillense y esto desquiciaba a los jugadores del TAU Castelló. A partir de ahí un recital de triples del Melilla cerraba el tercer cuarto y casi el partido con 78-52. El último cuarto con el partido totalmente roto paso sin pena ni gloria para dejar el marcador final en un 95-67 que le daba la primera victoria de la eliminatoria al Melilla.

C. MELILLA: Rodríguez (6), Durán (20), Almazán (6), Samb (10), Fal l(8) –cinco inicial--; Server a(4), Djuran (7), Kapelan (7), Lucas (11), Guerra (13) y García (3). 17 faltas. Sin eliminados.

TAU CASTELLÓ: Faner (5), Ott (7), Sabonis (6), J.García (12) , Nkalouou (11) -cinco inicial – , Steinarsson (7) , García (10), Rowley (7), Bas y López (2). 14 Faltas. Sin eliminados.

ÁRBITROS: Germán Morales y Palomo Cañas. Mala actuación en situaciones clave favorecieron descaradamente a los locales.

PARCIALES: 28-22/21-12 (49-34 descanso); 29-18/17-15 ( 95-67 final).