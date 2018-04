El TAU desea festejar el billete para el play-off con un triunfo

Una vez lograda de forma matemática la clasificación, por primera vez en su historia, para el 'play-off' por el ascenso a la ACB, con tres jornadas todavía por disputarse, el TAU Castelló pretende terminar la fase regular de la LEB Oro lo más arriba posible. Y para conseguirlo el primer paso es superar este viernes (20.45 horas, pabellón Ciutat de Castelló) al Actel Força Lleida, que llega necesitado de victorias, ya que marcha igualado a puntos con el descenso y su intención es permanecer una temporada más en la segunda categoría nacional del baloncesto.

Pero los pupilos de Toni Ten tienen otra misión. El propio entrenador ha dejado claro que va a exigir lo máximo a sus jugadores en estos tres encuentros, para «acabar bien y ganando los partidos para mejorar la posición». No se antoja sencillo, ya que el Melilla, quinto, aventaja a los castellonenses en dos partidos, pero el pleno de triunfos daría seguro al TAU Castelló el sexto puesto que ocupa en la actualidad al final de temporada. «No quiero ninguna relajación y que los jugadores desconencten hasta el 'play-off'. Debemos ganar en casa, puesto que no lo hicimos en el último encuentro, y presentarles a nuestros aficionados la clasificación para el 'play-off'», señala.

Y la misión, pese a la situación del rival, es considerada por Ten como complicada. Los ilerdenses vienen de tres derrotas seguidas y después de haberse alejado del descenso, han vuelto a meterse en un lío. Hasta seis equipos están luchando por evitar el descenso, cinco de ellos empatados a victorias (11): «Por entidad y plantilla deberían estar más arriba, por lo que nos podemos fiar».

Juanjo García, baja

Ten solo tendrá una baja para el duelo de este viernes, ya que prefiere no forzar a los jugadores que tienen problemas físicos. Así, Juan José García no será de la partida debido a unas molestias en el abductor de su pierna izquierda. «En otra situación se podría forzar, pero no es necesario», dice el técnico ondense, quien volverá a citar a Sabaté y Pedro López.