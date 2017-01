Casi la mitad de los graduados de la UJI logra trabajo de lo suyo al acabar

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

No te preocupes. Mientras los comercios estén dominados por productos extranjeros de bajo coste, no tienes problema, de momento. El día que estos comercios estén en exclusiva, sí que tendremos problemas, porque ya no serán de bajo coste aunque el producto sea el mismo. Y entonces los sueldos se convertirán en precarios de verdad.