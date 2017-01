Castellón alega al plan de la costa por frenar el desarrollo urbanístico

El Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), que contempla proteger 2.800 hectáreas de la costa, especialmente, en 11 municipios --según la propia Conselleria-- de los del 16 del litoral, inquieta a ayuntamientos y propietarios de terrenos, desde particulares a empresas o bancos.

En definitiva, más del 60% de consistorios más afectados han alegado o lo harán para, además de algún error técnico de grafía en los planos, pedir excluir terrenos con potencial urbanístico y turístico, reclamando una normativa más laxa que no frene el desarrollo económico. Alargar las moratorias para ejecutar los PAI proyectados es otra de las peticiones. De los 16 ayuntamientos, solo Vinaròs no alegará; Torreblanca, Benicàssim y Almenara están estudiando qué hacer; y Burriana y Castellón no han manifestado por ahora su intención.

Vinaròs: No alegará pero sí algunos propietarios

El concejal de Urbanismo de Vinaròs, Jan Valls, mostró la «sintonía» del consistorio con el Pativel. Sol de Riu y Aiguaoliva quedan preservados. Eso sí, en Sol de Riu hay afectados dos grandes propietarios, uno de ellos la alicantina TM Inmobiliaria, que alegará al ser propietaria del SUR44; y el otro es un conglomerado de bancos, sin interés por urbanizar, al menos, por el momento.

Benicarló: Costa norte y playa de la Mar Xica

La alcaldesa, Xaro Miralles, detallará hoy las alegaciones al Pativel. Adelantó que pedirán que el primer tramo de la playa de la Mar Xica se califique como urbana para poder dotarla de servicios y evitar que la protección eleve las trabas a establecimientos hosteleros y chiringuitos. Sí apoya que sea playa natural el tramo de rambla de Cervera a Aiguaoliva. También la plataforma vecinal de la costa norte recurrirá.

Peñíscola: Del Pla de Pitxells a Racó Calent

El pleno ya aprobó que el consistorio recurra por «crearse situaciones injustas», pues suelos de bancos y promotores programados quedan fuera del plan; y propietarios de desarrollos no iniciados se ven perjudicados. Y expondrán que «la protección prevista en Pitxells y Racó Calent se contradice respecto al PORN de la Serra d’Irta». En Irta se preveía un desarrollo urbanístico de baja densidad, que se frenaría.

Alcalà de Xivert: 1,2 millones de m2 en Capicorb

El equipo de gobierno de Alcalà de Xivert es de los más beligerantes contra el Pativel, por la previsión de desclasificar 1,2 millones de m2 en Capicorb. El edil de Urbanismo, José Colom, indicó que «es un perjuicio para el desarrollo económico y turístico».

Torreblanca: Baraja recurrir por Doña Blanca Golf

La alcaldesa de Torreblanca, Josefa Tena, reseñó que están «muy contentos con el Pativel» y no han «alegado», pero matizó: «Nos estamos planteando pedir una ampliación de la moratoria para desarrollar el PAI Doña Blanca Golf, que es muy importante. Pero tenemos que estudiar si es suficiente con el plazo que se da o no, lo consultaremos».

Cabanes: Torre la Sal y urbanización el Reiet

La concejala de Urbanismo de Cabanes, Dolores Torreblanca, señaló que «hay muy poca afección, solo en el poblado marítimo de Torre La Sal y la urbanización El Reiet. Pues el Prat ya está protegido y las playas ya son naturales». Los vecinos han alegado y el Ayuntamiento quiere remitir la suya el próximo lunes.

Orpesa: Expansión del Balcó y la Renegá en el aire

Es uno de los municipios que se ha declarado más perjudicado, al frenar el futuro desarrollo urbanístico de la franja del Balcó, la Renegá, etc. El ayuntamiento ha contratado a expertos en Derecho Administrativo para argumentar las alegaciones. Quieren que el Pativel incluya la revisión del PGOU que permitía potenciar el sector hotelero y el empleo.

Almassora: Freno a una avenida de segunda línea

El Ayuntamiento sí presentará alegaciones, que están ultimando los técnicos. Tienen en estudio la afección al desarrollo en torno a una avenida de segunda línea de playa, en la zona marítima.

Burriana: con el PAI Sant Gregori por desarrollar

Este rotativo no pudo contactar con el consistorio, aunque el Pativel en Burriana sí afecta al desarrollo de Sant Gregori. Con todo, al estar ya proyectado la Conselleria sí da cinco años para iniciar el desarrollo y otros cinco para terminar la obra. Si en ese tiempo no se ejecuta, sí pasa a reclasificar el suelo a protegido. El PP indicó ayer que «en el Pativel existe una disparidad de clasificaciones en las playas del Arenal y la Serratella, que afectarán al desarrollo y a las actividades que se puedan desarrollar en ella».

Nules: Solo observa errores de carácter técnico

El alcalde de Nules, David García, manifestó que, tras la junta de portavoces y el informe del arquitecto, se decidió «alegar errores técnicos» del Pativel. En desarrollo, dijo, «no hay impacto, pues ya nos afectó a la costa el catálogo de zonas húmedas».

Moncofa: Zonas mal clasificadas y expansión

El alcalde de Moncofa, Wenceslao Alós, apuntó que alegarán «por zonas mal clasificadas y otras de más calado», puesto que les «parece excesiva la protección». «El casco urbano está muy próximo al litoral y queremos hacer compatible el desarrollo», indicó.

Xilxes: Viviendas de primera línea y cámping

El alcalde de Xilxes, José Martínez, valoró positivamente el Pativel aunque alegará «para que nos confirmen la seguridad jurídica para los dueños de viviendas de primera línea con los cuales Costas hizo una excepción, y que están en proceso de adquisición de terrenos». Otro punto es «que se permita en lo posible el desarrollo natural de la zona del cámping, afectado por el Pativel».

La Llosa: el PAI Casablanca tiene ya la aprobación

El alcalde, José Joaquín Llopis, explicó que alegan «por ser el único municipio de costa donde no nos han dejado edificar. El Pativel frena el PAI Casablanca, aprobado provisionalmente».

