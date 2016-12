Clamor unánime de los alcaldes del litoral sur de Castellón para exigir la regeneración

Clamor general para exigir las obras de protección de la costa. Los munícipes del litoral sur de la provincia de Castellón reclaman a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, las «actuaciones urgentísimas» para paliar los destrozos del último temporal y frenar la regresión marítima en sus respectivos términos. Para ello, exigen la puesta en marcha de la estrategia para la protección de la costa sud, que comprende desde el Puerto de Sagunto hasta Castellón.

El plan fue presentado en octubre del 2015 en la capital de la Plana, sin presupuestos ni plazos, por parte de la directora general de Costas, Raquel Orts; el subdirector general para la protección de la Costa, Ángel Muñoz; y el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, sin que se haya avanzado prácticamente nada hasta la fecha. Así lo denuncian los primeros ediles de localidades implicadas, quienes lamentan que, mientras tanto, se quedan «sin playas ni paseos».

LOS AFECTADOS / El caso más flagrante es el de Almenara, donde la alcaldesa, la socialista Estíbaliz Perez, ha solicitado una intervención con urgencia máxima en el bulevar marítimo, después de que en la tarde del martes desapareciera un nuevo tramo del mismo, al norte del que se hundió el domingo y con el agravante de que se trata de una zona ya reforzada, lo que indica que puede haber daños importantes en su estructura. Por ello, el Ayuntamiento celebra hoy un pleno extraordinario y urgente con el fin de analizar la situación y realizar la petición y demanda conjunta de manera oficial en forma de declaración institucional.

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, exigió ayer desde la Cámara Alta soluciones a los problemas de la playa de Casablanca. Y la portavoz del PP de Almenara, Alicia Bañuls, se reunió con el subdelegado del Gobierno, David Barelles, para urgir al Ministerio actuaciones.

«Las escolleras son necesarias», explica la munícipe. «Queremos una actuación urgentísima que frene los hundimientos y, después, un arreglo serio y con proyección de futuro, no admitiremos parches. Si no se actúa ya, el futuro va a ser muy negro».

demasiada burocracia // En términos similares se expresa el primer edil de Moncofa, el popular Wenceslao Alós, quien tras casi un año de Gobierno en funciones urge al Ejecutivo central aportar una partida para poner en marcha el plan integral de protección, «ya que solo con la tramitación se pueden perder 12 meses». El estudio contempla la construcción de espigones en la zona del Camí Cabres, donde hay viviendas junto al mar con una población de unos mil vecinos.

Sin embargo, el último temporal ha causado destrozos en la avenida Mare Nostrum y en el paseo. Dado que este último punto no está considerado de prioridad alta en la estrategia presentada hace un año por el Ministerio, Alós cree «conveniente» que Costas «reconsiderara las prioridades porque, cuando hay un temporal, el bulevar se inunda».

Por su parte, el presidente nacional de la Coalición de Centro democrático (CCD) y alcalde de Nules, David García, criticó la «lamentable dejadez» desde Madrid, especialmente por parte de la directora general de Costas, Raquel Orts. «Hace un año solicitamos una reunión conjunta de los alcaldes desde Almenara a Burriana y no se ha dignado ni a respondernos», lamentó García, que urge los espigones contemplados en el municipio, y actuaciones «en la zona de la playa de la Alcudia, conocida como el esqueleto, junto al término de Burriana, donde hay una decena de casas y cada vez que llueve fuerte el camino se llena de agua».

En Burriana, la alcaldesa, Maria Josep Safont, manifestó que «cada día es más urgente la protección de la zona de les Terrasses y en la Serratella, delante de la depuradora». De hecho, ayer seguía cortado al tráfico este punto junto al mar. El consistorio inició los trabajos para retirar gravas de la zona de les Terrases y utilizarla para reconstruir la pasarela de la desembocadura del Clot.

regeneración en almassora // Otro caso significativo es el de Almassora, municipio en el que se empezaron los trabajos de regeneración en la playa de Benafelí, pero donde el consistorio duda de su efectividad tras los daños producidos en anteriores temporales y así se lo comunicó a Costas. No obstante, el Servicio Provincial mantiene su postura y argumenta que hasta que el proyecto de regeneración no esté terminado, no puede evaluar su efectividad con exactitud.

Y mientras tanto, los trabajos están paralizados. El Ayuntamiento le ha comunicado por escrito a la concesionaria la finalización de las obras en el Camí la Mar y la alcaldesa, Susanna Nicolau, ha instado a Costas a que le reclame una fecha de inicio de los trabajos. De hecho, en enero del 2017 está convocada una comisión de seguimiento de estos.

Por lo que respecta al último temporal, la concejala de Playas, Amaya Gómez, ha recorrido el paseo marítimo junto a técnicos municipales para realizar un informe que será remitido tanto a Costas como a la Conselleria de Turismo, ya que el consistorio aspira a que esta colabore en la reparación y adecuación de la playa. A priori, hay daños ocasionados por el oleaje en los lavapiés, puestos en marcha el pasado verano con un coste de más de 12.000 euros, así como en los aliviaderos y las salidas al mar.