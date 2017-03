La economía de Castellón crecerá y creará 12.000 empleos en dos años

El BBVA prevé que la economía siga creciendo este año en Castellón. Tal es así que estima que entre este ejercicio y el 2018 se crearán 12.000 empleos en el territorio provincial. Así lo recoge su Informe Comunitat Valenciana, que ayer presentó y que prevé la generación de 120.000 puestos de trabajo durante los dos próximos años en la Comunitat.

Lo hará gracias a un aumento del Producto Interior Bruto autonómico que estima en un 2,7% para este año y en un 2,6% para el siguiente, en la línea del estatal (solo una décima por debajo en el 2018) y tres décimas por encima de lo que prevé el Centro de Predicción Económica (Ceprede), que recientemente hizo públicas sus previsiones. Eso sí, este crecimiento, a pesar de seguir siendo «muy bueno», como lo califica Pep Ruiz, economista principal de BBVA Research (la filial de la entidad que realiza los análisis económicos generales), es inferior en ocho puntos al que se registró el año pasado, del 3,5%.

Es por ello que los 12.000 empleos que el BBVA prevé crear en el territorio castellonense en los dos próximos años están ligeramente por debajo de los 13.865 nuevos afiliados a la Seguridad Social que registró la provincia desde el 2015 al 2017.

turismo y consumo // De confirmarse el crecimiento hasta el 2019, el territorio provincial y el autonómico encadenarían cinco años consecutivos de crecimiento del PIB. Y esto sería posible, fundamentalmente, al aumento del consumo interno, el buen comportamiento del turismo y el auge de la exportación, recoge el informe de la entidad bancaria.

Y estos son los pilares en los que se basará la continuidad durante los próximos ejercicios, en los que habrá que estar a la expectativa en algunos aspectos, sobre todo en lo que se refiere a la evolución de los precios y el comportamiento del Reino Unido, señalan los expertos, de ahí la desaceleración (que ahora se prevé menos dura de lo estimado).

Afortunadamente, el comercio internacional, en el que se basa buena parte de la economía castellonense, se prevé que se mantenga. No en vano, Castellón registró el año pasado un nuevo récord en la venta de sus productos en el exterior, hasta alcanzar los 6.469,25 millones de euros, un 3,21% más que el año anterior. El crecimiento fue casi el doble que en el conjunto del Estado español, según las cifras del Icex.

Con estos datos, y con la creación de empleo prevista, los expertos del BBVA estiman que la tasa de paro se podría reducir en 4 puntos, hasta el 15,5%, y superarse el nivel de renta per capita previo a la crisis. Eso sí, aunque creen que el aumento del 8% del salario mínimo interprofesional hasta los 707,7 euros mensuales no tendrá «efectos sobre la creación de empleo» (es decir, no la lastrará), señala Ruiz, el informe advierte de posibles «efectos negativos si este aumento termina contaminando al resto de la distribución salarial sin aumentos de la productividad». Aunque solo el 2,6% de los trabajadores de la Comunitat cobra el SMI, Ruiz señala que el aumento «puede afectar a algunos colectivos», como trabajadores con poca formación, temporales o jóvenes. Si esto provocase una «reacción en cadena» y subiesen todos los salarios, «podría generar alguna duda» en la creación de empleo.