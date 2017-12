Los empresarios vuelven a alertar del ancho europeo exclusivo hasta Vandellós

Como ya hicieran en el 2014, los empresarios vuelven a alertar del problema de implantar el ancho internacional en exclusiva en el tramo Castellón-Vandellós. En la mesa redonda para analizar la necesidad de conexión del corredor mediterráneo con el cántabro, los representantes de los operadores privados ferroviarios advirtieron de este hándicap después de que el Ministerio de Fomento haya vuelto a la propuesta inicial de cambiar el ancho ibérico actual en las dos vías por el europeo.

En este sentido, la directora general de Slisa (en la que participa Adif con un 40% del accionariado, además del socio mayoritario, la naviera Vapores Suardiaz), Yolanda Atienzar, señaló que este hecho supone «una limitación total» para los operadores privados, porque sus medios «no se adaptan al ancho internacional» todavía y lograrlo les acarreará «una inversión brutal». Además, según señaló el secretario autonómico de Obras Públicas, Josep Vicent Boira, con el aumento de frecuencias al Maestrat que ayer anunció De la Serna, «la saturación de la línea será mayor».

Asimismo, los empresarios y la Generalitat advierten de un «colapso» en el tramo Castellón-Vandellós si no se ejecuta la doble plataforma. Así lo apunta el presidente de Logitren, compañía que operaba el tren semanal que unía el puerto de Castellón con el de Bilbao. Sobre esto, Juan Cámara señala además que «nadie tiene que esperar a que haya colapso para que haya doble plataforma», como Fomento ya ha planteado desde València.

Exigencia de Europa // También Boira apunta a la necesidad «a medio plazo» de estas dos nuevas vías que permitan separar tráficos, máxime porque el corredor mediterráneo «no es un tema valenciano o español, es un tema europeo» y en el 2030, cuando analice la ejecución de las obras, la Comisión Europea «va a pedir cuentas y tiene que tener las características que Europa quiere», con la doble plataforma al estar en la red prioritaria.

En cuanto al corredor cantábrico-mediterráneo, Cámara también apuntó la necesidad de invertir en él, ya que tras las últimas mejoras alberga «18 trenes semanales», mientras de Zaragoza a Barcelona (con doble plataforma) «hay 28» y se ha invertido mucho más: «La carga (monetaria) que se ha hecho en otros corredores no se ha hecho en los que reclamamos», lamentó.

Avances y limitaciones // Y es que, como señaló la directora-gerente de la Confederación de Empresarios de la Comunitat Valenciana (Cev), Inmaculada García, el estudio que ha elaborado esta patronal y que ha difundido en el último mes en varios actos por la geografía española (y en los que ha participado PortCastelló) señala que hay una demanda de «unos 100 trenes semanales» entre la ida y la vuelta. No en vano, con la pequeña actuación que se ha realizado y que ha permitido eliminar ocho limitaciones de velocidad, el tráfico ya ha aumentado. A pesar de ello, García dijo que todavía restan 11 limitaciones y se necesitan otras obras.

A pesar de todo, la «confianza» de los clientes en el ferrocarril va en aumento, señala Cámara. Y ello aunque todavía «se tiene que invertir en infraestructuras lineales (corredores), estaciones intermodales, medios para las empresas,...» apuntó ayer Yolanda Atienzar. No en vano, «en esta zona no hay terminales ferroviarias en las que podamos almacenar productos químicos; y no hay ninguna terminal en València o Castellón donde podamos conectar contenedores reefer para los productos agroalimentarios».

Todo ha motivado que el índice de competencia logística de España del Banco Mundial baje en los dos últimos años, denunció Boira; o que la tasa de competitividad regional de Europa cayese del 2010 al 2016 «precisamente en las regiones del corredor mediterráneo». Con el agravante de que no ha mejorado en las zonas por las que este no pasa.

Así pues, Boira pidió al Gobierno «un cambio en el modelo de las infraestructuras», dado que el actual «no funciona. Boira apuntó que Madrid «ha de cambiar su mentalidad». En cuanto a la labor del Consell, este pretende tener en el 2018 el Plan de acción territorial del área de Castellón que le permita «ordenar el territorio» y sus «piezas básicas del transporte y la logística» para avanzar hacia un modelo más eficiente, dijo.