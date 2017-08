Fiebre por conquistar el Arenal

Ya llegó. Cuando despuntaba el día se abrieron las puertas de las zonas de acreditaciones y acampada del Arenal Sound. Algunos sounders han llegado a hacer hasta cuarenta horas de cola a las puertas del recinto para ser los primeros en recoger la pulsera y buscar la mejor ubicación posible dentro del cámping.

Y es que cualquier sacrificio es poco para disfrutar de lleno el festival más esperado del panorama español. A los cuatro sold out consecutivos que lleva cosechados, en esta ocasión ha venido acompañado de un nuevo récord, el de la anticipación en colgar el no hay billetes. Fue hace cuatro meses y es la mejor prueba no solo de la confianza de los sounders en la organización --los abonos se agotaron antes de conocerse el cartel definitivo--, sino que, además, algunas decenas de miles de personas los adquirieron antes de acabar el pasado año 2016.

Las colas fueron creciendo de manera exponencial a medida que caía la tarde y entraba la noche. El constante goteo de sounders que se iban sumando a la cola fue la nota predominante tanto para entrar en el cámping de Arenal como en el de Malvarrosa. El tiempo fue empleado de mil y una maneras. Unos con el móvil, otros jugando a cartas y muchos incluso disfrutando de largas siestas y descansar del viaje.

LOS PRIMEROS

Entre los sounders que hacían cola, los había de diferentes puntos de la Península ibérica, e incluso de Canarias. Pero también de jóvenes de la provincia de Castellón que aprovecharon la cercanía para ser de los primeros en acreditarse con la intención de buscar un buen lugar donde poder instalar la tienda de campaña. De ello dependerá la mayor o menor comodidad para el resto de la semana y tanto las sombras como la proximidad a los pasillos son dos de los aspectos más codiciados.

A última hora de la tarde de ayer ya se contabilizaban por miles los sounders que habían llegado a Burriana a lo largo de todo el día y a través de medios muy diversos. Unos por tren, otros en vehículos particulares. Muchos para pasar la semana en los cámpings, pero también los hubo que anticiparon la llegada para asentarse cómodamente en el apartamento contratado para esta semana, y fueron estos los que ya aprovecharon la tarde para darse un baño en la playa en una jornada en la que se superaron los 30 grados de temperatura.

BATIENDO RÉCORDS

La que es la cita musical más multitudinaria de España llega este año a su octava edición. Un evento por el que esperan que pasen diariamente 50.000 asistentes, lo que suponen 300.000 durante todo el evento, y que se ha convertido en un motor económico para Burriana y, por ende, para la provincia, así como un revulsivo turístico. Y es que generará un impacto económico de entre 38 y 40 millones de euros. También supondrá miles de puestos de trabajo directos e indirectos. En concreto, la cita dará empleo a 3.800 personas. Pero no solo supermercados y restaurantes resultan beneficiados por el evento. La organización trabaja con 35 empresas locales y un 80% del personal es de la propia localidad.

Prevén la llegada de 300 autobuses con jóvenes a la localidad y 40 trenes de media distancia harán parada en la estación de Burriana-les Alqueries para que los sounders puedan acceder.

El Arenal Sound altera durante unos días la vida cotidiana de la localidad. Desde que empieza, entre el Grao hasta el inicio de la Serratella, todo está lleno, por lo que la cita, que este año regresa a la zona portuaria, también dinamiza el casco urbano.

Un total de 130 bandas y artistas pasarán por los escenarios, en una cita que mejora en calidad cada año, con artistas de la talla de Martin Garrix, The Royal Concept, Clean Bandit, Sidonie, Las Nancys Rubias, Amaral, Iván Ferreiro, Leon Benavente, Bastille, Espace Elephants, algunos de los artistas que pasarán por el festival del 1 al 6 de agosto.

SEGURIDAD

Además, este año se ha intensificado la seguridad, con el mayor dispositivo de toda la historia, con más de 900 turnos de servicios de seguridad y de control. Se van a realizar registros exhaustivos, para lo que se pide la colaboración a los sounders, a los que se recomienda llegar con dos horas de antelación a los conciertos. Además, el hospital de la Plana ha reforzado su personal y se ha ampliado el servicio de atención sanitaria de los centros de salud. Para evitar molestias a los vecinos, se han levantado enormes paneles de reducción acústica. Justo ayer el DOCV publicó los límites de decibelios máximos que se autorizan.