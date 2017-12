La inmigración deja atrás la crisis y vuelve a crecer en Castellón

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

¿a quien le interesa que aumente la inmigración? ¿ alguien cree en esa recuperación económica? ¿ hay más trabajo ? O sólo hay más contratos . La realidad es que el cómputo de horas trabajadas es menor pero con más contratos . Es decir para los trabajadores la recuperación es mentira. La mitad de los puestos que se crean son tan precarios que muchos no se deberían contabilizar por ser tan cortos en tiempo y en horas y no digamos en dinero. Seguir haciendo efecto llamada pero la realidad es que no hace falta mas gente.