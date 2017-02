Muere un matrimonio en el incendio de su casa en Castellón, con indicios de Diógenes

Un devastador incendio acabó ayer con la vida de un matrimonio de Castellón, que falleció de madrugada en una humilde casa de la carretera de Borriol, a la altura de la UJI y la quadra Borriolenc, justo antes de llegar al grupo Roser. El virulento fuego calcinó por completo la vivienda unifamiliar, con indicios de síndrome de Diógenes, según confirmó la Policía Nacional, en la que dormían el hombre, A.S.C., de 65 años, y su mujer, C.M.E., de 71.

Bomberos municipales, policías locales y agentes de la Policía Nacional se desplazaron al domicilio, tras recibir el 112 un aviso a las 3.40 horas y alertar, asimismo, al 091 de que las intensas llamas estaban devorando una casa. Fueron los vecinos quienes dieron aviso, alertados por la negra humareda. Las tareas de extinción fueron complicadas debido a la gran acumulación de basura que había en el inmueble, que se encontraba abarrotado de plásticos, hierros y enseres rotos.

Tanto es así que, hasta que sofocaron las llamas por completo, los bomberos no detectaron que la casa estaba habitada. Según confirmaron a Mediterráneo fuentes policiales, los cuerpos sin vida de los dos fallecidos se encontraban echados entre bolsas de basura, que pudieron actuar como acelerante.

La Policía Científica realizó el primer reconocimiento de las víctimas mortales a la espera de la comisión judicial, que procedió al levantamiento de los cadáveres sobre las 6.30 horas.

EL ORIGEN DEL FUEGO / El fuego se inició en la planta baja de la vivienda, mientras las víctimas se encontraban en el primer piso.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para determinar cuál fue el origen de las llamas, aunque el esclarecimiento se prevé difícil debido al mal estado de la residencia y gran al acopio de basura. Y es que, aunque en un principio cobró fuerza la hipótesis de que una vela hubiera provocado el fuego, la posibilidad de un cortocircuito parece erigirse ahora como la principal sospecha. De hecho, técnicos de Iberdrola se trasladaron ayer por la mañana hasta la casa, tras recibir un aviso de la policía, tal y como explicaron a este diario.

Los vecinos de los fallecidos lamentaban ayer lo sucedido. «Es una tragedia. Nos hemos despertado con las sirenas de los bomberos y ya hemos visto salir el humo. Eran gente de toda la vida del barrio, con dos hijas, y aún estamos que no nos lo creemos. Aquí no se habla de otra cosa», explicaron a este periódico dos residentes en el vecino grupo Roser y conocidos de la pareja fallecida. Otra mujer recibía la noticia como un mazazo y se mostraba muy afectada. «No me lo puedo creer, eran personas a las que veía y saludaba a diario. Me he llevado un disgusto muy grande», aseveró la anciana.

La autopsia revelará las causas exactas de la muerte del matrimonio, aunque todo apunta a una intoxicación por humo. Asimismo, la investigación policial deberá aclarar cuál fue el origen del trágico incendio.