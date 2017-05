Pedro Sánchez gana contra todo y recupera el mando del PSOE

Que Dios nos pille confesados. El psoe ha elegido el peor de los camisnos y eso no es bueno ni para España ni para el psoe. este individuo aparte de ser un fracasado (todos sus antecesores dimitieron sacando mejores resultados que el en las generales)lo unico que ha demostrado que a él solo le importa él y lo dejo claro diciendo en cada momento lo que mas le interesaba a él poniendo una bandera de España que ocupaba toda la pared y diciendo al dia siguiente que España es una nación de naciones, etc, etc. Este como ya demostro vendera a su madre con tal de llegar a ser presidente de España. Esto va a acabar como en Inglaterra, Francia, etc. ó sea alli donde los socialistas han jugado a ser mas de extrema inquierda que socialdemocratas han acabado en la irrelevancia (esto los militares que apoyan a Sanchez no creo que lleguen a comprenderlo , han demostrado varias veces su nivel cultural) y aqui va a pasar lo mismo en las proximas elecciones nacionales que el psoe batira sus peores resultados de la historia por tercera vez con el mismo candidato y este sujeto seguirá en la poltrona. ¿Pero donde iba a ir este tío?