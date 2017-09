La UJI arranca el curso con lista de espera en más de la mitad de grados

La UJI estrena curso el lunes con lista de espera en más de la mitad de sus grados. Y es que el 62,5% de las carreras tienen más demanda que oferta este 2017/2018.

La universidad ha cubierto las plazas en 26 de sus 32 titulaciones de grado y, no solo eso, sino que todas estas carreras han dejado a estudiantes a las puertas de lograr una plaza. Una vez más, la triunfadora por excelencia en Castellón ha sido Medicina, que con una nota de corte de 12,780 es la más cara de las titulaciones.

Los aspirantes a doctor no lo tienen nada fácil para conseguir una vacante y, muchos de ellos se ven obligados a tener un plan B en la recámara al no obtener plaza. «Mi ilusión era cursar Medicina, pero no ha podido ser, no me ha llegado la nota. He decidido empezar Enfermería y el año que viene lo volveré a intentar para ver si tengo más suerte», explica la castellonense Ángela Serrano.

Otras titulaciones con una larga lista de espera son Magisterio de Primaria, Criminología y Seguridad, el grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos, el doble grado de Administración de Empresas y Derecho y Traducción.

Sin embargo, un total de 12 carreras de la Jaume I todavía tienen plazas libres. Entre ellas, se encuentran Arquitectura Técnica, Turismo, Finanzas y Contabilidad, Química, así como Ingeniería en Diseño Industrial.

El proceso de matrícula de la UJI todavía no está cerrado. El martes se hace pública la lista de admitidos en las titulaciones con plazas vacantes, tras haber presentado sus solicitudes telemáticas con la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de acceso a dicha carrera. El miércoles y jueves formalizarán sus inscripciones en los grados que aún no están completos.

La Jaume I prevé cubrir este curso el 94% de plazas de nuevo ingreso, según ha explicado a Mediterráneo la vicerrectora de Estudiantes, Ocupación e Innovación Educativa, Pilar García Agustín. «La previsión es alcanzar un total de 12.000 alumnos de grado, consolidando nuestra oferta académica y manteniendo las cifras», ha apuntado García Agustín.

La UJI llevó a cabo ayer la última jornada de acogida para los alumnos de primer año, a quienes mostró sus instalaciones antes de iniciar el curso el lunes.