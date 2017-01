El valor catastral de la vivienda sube un 24% en Castellón

es de vergüenza que el catastro tarde meses, casi un año en resolver expedientes de regularizaciones colectivas o que no traslade los expedientes al TIER pero tenga tiempo de realizar revisiones al alza. Por otro lado han cometido una irregularidad al solucionar expedientes de regulación colectiva por la famosa sentencia de Extremadura con fechas posteriores hasta en 1 año a la de la sentencia cuando ellos mismos saben que las fechas valor de regularización debe de ser la inmediatamente siguiente a la de la sentencia ya que los cambios de los valores han sido provocados por la misma. Por otro lado se comete una irregularidad si no regularizan tanto a favor como en contra, es decir, con los supuestos datos recabados mediante ortofotos ustedes deberían tanto de regularizar al alza como a la baja, en aquellos casos en los que existan errores manifiestos de la administración en declarar como zonas urbanas aquellas que no lo son, y que solo han sido capaces de regularizar con fechas que no se corresponden a la de la sentencia o casos fragantes de PAIS que llevan en situaciones de irregularidad desde hace mas de 20 años.