Lucía Gómez: «Confío en poder ganar el certamen»

Con 18 años, la joven de Castellón cuenta con Karl Lagerfeld y Blanca Padilla entre sus referentes. Se ha preparado a conciencia y con mucha ilusión para el evento del verano, con el que espera vivir una experiencia inolvidable.

¿Por qué has decidido presentarte a Top Woman 2018?

Es una ilusión para mí y me llevo una experiencia que recordaré siempre.

¿Qué esperas al participar en el certamen de Marina d’Or?

Llevarme un recuerdo y aventuras conviviendo con mis compañeras.

¿Cómo crees que ha de ser la chica del verano de ‘Mediterráneo’?

Sencilla, inteligente, sociable y simpática.

¿Cómo te describirías a ti misma?

Soy carismática, callada, tranquila y amigable.

¿Cuándo empezó tu pasión por la moda?

Desde los 9 años.

¿Cuál es tu diseñador favorito en la actualidad a nivel nacional e internacional?

A nivel internacional, Alejandro Resta y Karl Lagerfeld, mientras en el nacional, Paulina Vega y Blanca Padilla.

¿Estás nerviosa por participar en este evento tan importante?

En absoluto, lo llevo muy normal.

¿Cómo crees que puedes ganarte al jurado en la gala Top Woman?

Siendo yo misma y desfilando bien.

¿Te has preparado de alguna forma especial para el certamen?

Sí, me he preocupado en mejorar el modo de desfilar y la postura.

¿Cuáles son tus puntos fuertes?

Mi sonrisa, sin duda alguna.

¿Y los menos fuertes?

Soy muy sensible cuando me gritan.

¿Dónde y cómo te ves dentro de diez años?

Desfilando en el certamen de Miss Universo.

¿Te gustaría dedicarte al mundo de la moda?

Claro, me encantaría.

¿Crees que Top Woman puede ayudarte a lanzar tu carrera como modelo?

Sí, un título da más rendimiento, más base.

¿Consideras que puedes ganar el ansiado y prestigioso título de belleza?

Sí, me veo con confianza y muchas ganas de ganar el certamen.

¿Has desfilado de forma profesional? ¿Para qué diseñadores o para qué campañas?

No, de momento no, pero me encantaría. Es mi pasión desde pequeña.

¿Quién es tu apoyo más importante a la hora de realizar tus trabajos?

Mi madre y yo misma.