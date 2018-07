Verónica Uroz: 'Me considero una persona coqueta'

Tiene 35 años y está opositando. Con el gran apoyo de su hermana, la castellonense confía en poder ser la próxima Top Woman. Confiesa que presentarse al certamen puede ser una oportunidad para lanzar su carrera de modelo.

¿Por qué has decidido presentarte a Top Woman 2018?

Porque siempre me ha gustado todo lo relacionado con la moda y la belleza.

¿Qué esperas al participar en el certamen de Marina d’Or?

Promocionarme y conocer un poco más a fondo el mundo de la moda.

¿Cómo crees que ha de ser la chica del verano de ‘Mediterráneo’?

Espontánea, simpática y, sobre todo, ella misma.

¿Cómo te describirías a ti misma?

Muy optimista, risueña y, a la vez, empática.

¿Cómo empezó tu gusto por la moda?

Desde siempre me ha gustado. Me considero una persona muy coqueta.

¿Cuál es tu modelo y diseñador favorito en la actualidad a nivel nacional e internacional?

Eva González y Francis Montesinos.

¿Estás nerviosa por participar en este evento tan importante?

En absoluto.

¿Cómo crees que puedes ganarte al jurado en la gala Top Woman?

Siendo yo misma en Orpesa.

¿Cuáles son tus puntos fuertes?

Mi simpatía, mi sentido del humor y también mi don de gentes.

¿Y los menos fuertes?

Soy sensible con ciertas cosas.

¿Tienes previsto seguir trabajando como modelo o buscas centrarte en otra profesión con el tiempo?

Me gustaría que fuera el inicio de algo importante.

¿Has desfilado de forma profesional?

No, nunca.

¿Crees que Top Woman puede ayudarte a lanzar tu carrera como modelo?

Es un gran trampolín.

¿Consideras que puedes ganar el esperado título de belleza?

Sí, de no ser así no me hubiera presentado al concurso.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Deporte. Me gusta mucho el senderismo, correr y pintar mandalas.

¿Quién es tu apoyo más importante a la hora de realizar tus trabajos?

Mi hermana, nunca me falla.

¿Qué redes sociales usas?

Instagram y Facebook.