200.000  para el coro y la puerta principal de la basílica de Vila-real

La Fundación Pro Monasterio y Basílica de Sant Pasqual iniciará en breve una campaña para recaudar fondos con los que hacer frente a la inversión prevista para reformar la puerta principal del templo dedicado al patrón de Vila-real y de los Congresos Eucarísticos Internacionales que, a diferencia de lo que numerosos vecinos y visitantes creen, es la que da al jardín ubicado enfrente y no la que dispone de grandes columnas y un amplio frontón.

El objetivo no es solo sufragar la inversión que se requerirá para instalar en las cinco hornacinas existentes en esta fachada imágenes de 1,70 metros de altura elaboradas en cerámica esmaltada por un grupo de artistas locales, sino también mejorar las condiciones del acceso, con la incorporación de unas puertas de madera y una cristalera interior que ejerza de aislante térmico.

Así lo ha detallado a Mediterráneo el alcalde de Vila-real y presidente de la Fundación de Sant Pasqual, José Benlloch, quien explica que la inversión total prevista para el conjunto del proyecto que se acometerá en esta entrada ronda los 200.000 euros. Una inversión en la que colaborará el Ayuntamiento y que ya se ve reflejada en el presupuesto del 2018 con una asignación de 50.000 euros que, en todo caso, el munícipe no descarta que pueda incrementarse en función de la disponibilidad económica.

OBJETIVO // La finalidad de la campaña es captar donaciones de empresas y de instituciones públicas, especialmente la Diputación de Castellón y la Generalitat, con las que hacer frente a la ejecución de la totalidad de la intervención que, además, incluye la creación de un coro en la parte superior de esta puerta principal que, de esta manera, se colocará frente al altar mayor, como ocurre en la mayor parte de los templos católicos del mundo.

En cualquier caso, Benlloch asegura que la acción prioritaria es el arreglo de la entrada y el embellecimiento de la fachada, actuaciones que se pretende que estén terminadas antes del próximo mes de octubre, fecha en la que se realizarán diversos actos de carácter religioso en la propia basílica para conmemorar el 400º aniversario de la beatificación del patrón de Vila-real.

El alcalde señala que la obra que ahora se llevará a cabo «no es la que estaba prevista en el proyecto inicial del templo, porque este no puede realizarse por el alto coste que supone y porque ya no se considera necesario».