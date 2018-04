Admiten a trámite la demanda de Vila-real por el Hostal del Rei

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Vila-real ha admitido a trámite la demanda presentada por el Ayuntamiento, cuyo objetivo es conseguir que la justicia anule la venta del edificio protegido del Hostal del Rei que realizó Bankia a un particular. Una operación que se ha hecho efectiva en el Registro de la Propiedad, tras ordenarlo la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Así lo informó ayer el alcalde, José Benlloch, quien explicó que la demanda, que se presentó el pasado 30 de enero, se basa en que en la negociación, entre otros aspectos, «no se respetó la ley del patrimonio histórico, que dice que cuando se pretenden vender inmuebles protegidos hay que comunicarlo obligatoriamente a las administraciones, que tienen derecho preferente. Y eso es algo que no se produjo».

El munícipe argumentó: «El Hostal del Rei es el único monumento nacional en Vila-real y Bankia, que es el Estado porque está nacionalizada, lo comercializa de mala fe. ¿Acaso los vila-realenses no tenemos derecho a que el Estado tenga bienes en nuestra ciudad que pueda ceder para uso municipal? ¿No nos maltrata lo suficiente con la comisaría, la estación del tren o con la rotonda de la entrada norte? Hace 40 años que el Gobierno central no sabe dónde se encuentra Vila-real».

ABIERTOS // Benlloch subrayó que el objetivo que persigue no es otro que el de anular una operación «que no tendría que haberse cerrado de este modo». Sin embargo, el primer edil confía en que «impere el sentido común y no sea necesaria una sentencia para revertir el proceso de venta». Y es que, pese a la presentación y admisión a trámite de la denuncia, asegura estar dispuesto a «llegar a un acuerdo», aunque no a cualquier precio, por cuanto reclama que el inmueble vuelva a manos del Estado y este ceda su uso al consistorio, o que por el contrario lo ofrezca al municipio para su adquisición «teniendo en cuenta la situación económica por la que atraviesan las arcas municipales como consecuencia de los empastres del PP, de manera que pueda pagarse en anualidades que no supongan un gran escuerzo para la ciudad».

RESPUESTA // Por su parte, desde Bankia defienden el proceso de venta del Hostal del Rei y aseguran que fue "en todo momento abierto y transparente". Asimismo, afirman que el Ayuntamiento "estuvo informado desde el inicio del procedimiento", que la entidad "ofreció al Ayuntamiento el derecho de tanteo para que adquiriese el inmueble. Incluso le ofreció también la posibilidad de financiar la compra, previa aportación de la pertinente documentación". Y añaden: "Pese a todo, el Ayuntamiento nunca presentó la documentación para estudiar la posible financiación de la operación, ni optó por ejercer el derecho de tanteo".