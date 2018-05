Las fiestas de Sant Pasqual tendrán un punto violeta para prevenir agresiones machistas

Las fiestas de Sant Pasqual estrenarán un punto violeta para prevenir las agresiones machistas contra las mujeres. Una acción que servirá para informar y sensibilizar, también para socorrer en caso necesario, en el marco de las celebraciones en espacios que concentrarán la oferta, como conciertos o el recinto de la marcha.

La iniciativa cuenta con el impulso del Grup de Dones de Vila-real, la Concejalía de Igualdad y el colectivo SOR, quienes ya intentaron el pasado año lanzarla. Bajo el lema: Diversió amb respecte i sense violència. No és no! En aquestes festes no estàs sola, la campaña contará con un espacio físico en la plaza Major, en los porches. Además, las voluntarias recorrerán las zonas neurálgicas y habrá un teléfono: 658 275 817.

«No seremos policías ni heroínas, buscamos apoyar a las afectadas porque nada justifica una agresión. Nos centraremos en ellas y, si hay necesidad, se llamará a la Policía Local, que también colabora en el plan», destacó Ana Claramonte, agente de Igualdad y fundadora del Grup de Dones.

La campaña se desarrollará los días 11, 12, 14, 16, 18 y 19, con un horario entre las 0.00 y las 5.00 horas. De esta forma, cubrirán los dos fines de semana de festejos y días como la Nit de la Xulla o la víspera de Sant Pasqual.

Contará con el respaldo de unas 30 mujeres, que se dividirán en turnos de 2-3 personas. «Destaca la implicación de unas 20 jóvenes de entre 18 y 27 años. Colaboramos, así, gente de distintas generaciones del colectivo», tal y como destacó Claramonte.

Protocolo de actuación

El punto violeta, presentado ayer en una de las charlas del Grup de Dones en la Fundació Caixa Rural, asistirá a mujeres acosadas o que se sientan en esa situación, dependiendo de las peticiones de las afectadas. Al mismo tiempo, estarán alerta a las agresiones que se puedan producir para ayudar. Las voluntarias portarán un brazalete violeta que las identificará.