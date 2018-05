La joven herida por el toro el miércoles ya está en planta

La joven castellonense N.E.P., de 19 años y a la que corneó el segundo toro de la tarde del miércoles, causándole heridas profundas por asta y fractura quirúrgica de húmero en el antebrazo derecho, se encuentra ya ingresada en planta en el Hospital General Universitario de Castellón.

Respecto a la cogida, familiares de la chica aseguraron que esta no salió del cadafal y que solo estaba apoyada cuando el toro la golpeó y le corneó en el brazo. Asimismo, aunque no niegan que estuviera con el teléfono móvil, afirman que en el mismo no se ha encontrado ninguna grabación o fotografía del astado. Y es que los aficionados presentes en el momento del incidente aseguraron a este rotativo que el animal sorprendió a la joven cuando esta estaba grabando el festejo taurino o se disponía a hacerlo.

Las mismas fuentes indicaron que N.E.P. esperará, al menos, hasta el lunes para ser operada de la fractura del húmero, al sufrir ahora una infección de la herida que los facultativos están tratando.

La cogida causó una gran alarma entre las personas que estaban en el cadafal donde ocurrió, hasta el punto de que un hombre de mediana edad también tuvo que ser atendido en la enfermería de la vila al sufrir un desmayo.