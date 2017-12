Macrobelén de 2.389 figuras

Veinte días es el periodo de tiempo que ha invertido el vila-realense Ramón Herrero para dar forma al belén monumental de 100 m2 y 2.389 figuritas que ayer se inauguró en el salón de exposiciones de la Fundació Caixa Rural Vila-real. Y es que Herrero quería «hacer algo grande» y la entidad le ha facilitado cumplir ese sueño.

El alcalde, José Benlloch, y el concejal de Tradiciones, Santi Cortells, encabezaron la representación municipal en la apertura de este peculiar montaje belenístico que arrancó por el interés mostrado por el que fuera concejal de la ciudad hasta su fallecimiento, el pasado mes de junio, Pasqual Batalla, a la idea planteada por Herrero.

«Tengo afición desde pequeño y cada año, con la llegada de la Navidad, me planteaba hacer un belén más grande, aunque me faltaba un sitio donde poder instalarlo. Fui a hablar con Batalla y él me dijo que no sería él quien me rompiera la ilusión y mi sueño. Por fin hoy (por ayer) lo veo cumplido y doy las gracias a Pasqual Batalla por confiar en mi», aseguró el belenista.

La representación se distribuye en escenas bíblicas que se detallan a través de unas fichas explicativas de las mismas. Y puede visitarse, hasta el próximo 6 de enero, en las instalaciones de la Fundació Caixa Rural.