El pleno reclama al Consell dinero para 23 proyectos aún pendientes

Un total de 23 son las actuaciones incluidas en la declaración institucional pactada ayer por todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Vila-real y dirigida a que la Generalitat las incluya en los presupuestos del próximo año 2018.

En muchos casos se trata de proyectos que vienen reivindicándose desde hace años, como el desdoblamiento del tramo que resta de la carretera de Onda (CV-20) y del vial a Burriana, el nuevo centro de salud que sustituya al de Torrehermosa, la construcción de la Escuela Oficial de Idiomas o las mejoras en diferentes centros educativos, además de la edificación del cuarto instituto.

Al respecto, los portavoces de todos los partidos se felicitaron por la unanimidad de voto, pese a que no faltaron las críticas.

El texto destaca que las infraestructuras y ayudas que puedan llegar a Vila-real «conforman la base para generar trabajo e inversión, tan importantes para el futuro de la ciudad, que necesita a todas las administraciones para poner en marcha proyectos que ayuden a generar economía», por lo que reclaman la incorporación en las cuentas autonómicas distintas obras y acciones, algunas de ellas ya pactadas con el actual Consell, como apuntaron desde el ejecutivo vila-realense.

Es el caso de la ronda suroeste, para la que la Generalitat asigna dos millones de euros en el 2018; la creación de la Escuela Oficial de Idiomas, el aulario de Infantil del colegio Carlos Sarthou o el plan de reindustrialización que, según apuntó el portavoz de Compromís, Xavier Ochando, «ya cuenta con la hoja de ruta elaborada por la Generalitat».

«POCO A POCO» // En este sentido, el concejal de Territorio, el socialista Emilio Obiol, aseveró: «Para nosotros lo primero es Vila-real, gobierne quien gobierne en la Generalitat o en el Estado». Aunque añadió que «cuando uno revienta la caja, como hizo el PP a nivel autonómico, que dejó una deuda de 40.000 millones de euros, los que vienen detrás hacen lo que pueden y van pagando».

Por otra parte, el pleno dio luz verde, aunque con la abstención de Compromís, a la moción presentada por el grupo socialista para reclamar al Gobierno central el incremento de efectivos de la Policía Nacional y la nueva comisaría para el cuerpo.

En esta última petición, el edil del PP Alejo Font de Mora aseguró que en el Ministerio del Interior no consta ninguna oferta «de terrenos o edificios» para reubicar la Policía Nacional. Y el alcalde, José Benlloch, le recordó que el Ministerio pidió no ceder un solar «porque no tienen dinero para nuevas construcciones», aunque matizó: «Gracias al PP mañana mismo empezaremos a trabajar para ofrecer parte del párking junto a Carrefour». Algo que no es del agrado del Gobierno y «que ahora pide el PP», subrayó el alcalde de Vila-real.