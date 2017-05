Las quejas por molestias de peñas suben y alcanzan las 65

La Policía Local de Vila-real atendió durante las últimas fiestas de Sant Pasqual un total de 65 quejas de ciudadanos a causa de molestias originadas por las peñas, especialmente procedentes de calles con una alta concentración de casals, como son Santa Anna, Salvador y las del área céntrica. Una cifra que representa un incremento de 18 llamadas ciudadanas más al cuerpo de seguridad local, respecto a las 47 registradas en los mismos festejos patronales de mayo del 2016.

Así lo informó el intendente jefe, José Ramón Nieto, quien compareció junto al concejal de Fiestas y de Seguridad Ciudadana, Javier Serralvo; y el presidente de la Junta de Festes, José Pascual Colás, para hacer público el primer balance de las celebraciones.

Pese al mayor número de quejas, Nieto incidió en que, por contra, no ha sido necesario llamar al orden a los integrantes de ninguna entidad y no se ha practicado denuncia alguna a estos colectivos, a diferencia de las cinco que se dieron el pasado año. «Podemos decir que han sido unas fiestas muy tranquilas», aseveró el jefe policial, quien añadió que únicamente se ha multado a dos peñas por no estar inscritas en el obligado registro municipal.

ALCOHOLEMIAS // Por otra parte, el aumento de los controles policiales acabó con 10 alcoholemias positivas con denuncia administrativa y otras ocho diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial al conducir bajo los efectos del alcohol. Unas cifras que triplican los seis casos de los festejos del pasado 2016. A ello se suman las 22 sanciones impuestas por consumir drogas en la vía pública (siete el pasado año) y las cinco por ir al volante tras haber tomado estas sustancias.

Aun así, el concejal Serralvo hizo hincapié en que no se han vivido incidentes de gravedad y reiteró el buen balance de unos festejos que «han cumplido con sus principales objetivos, como son atraer a muchos visitantes, conseguir actos masivos y generar economía, de lo que se benefician básicamente comercios y establecimientos de restauración».

El edil destacó la «gran aceptación» de los actos del centenario del patronazgo de Sant Pasqual.

Por su parte, Colás evidenció la «elevada» respuesta de los ciudadanos a los conciertos de Aspencat, Celtas Cortos, Chenoa o Georgie Dann, así como a la Cronopujada al Campanar, el Cantajuegos o las diferentes macrocenas, como la de peñas o la de los vecinos.