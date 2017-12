Vila-real prorroga, al menos por dos meses, los presupuestos del 2017

Molt bé. Si tenim els conters desquadrats i no n'hi han diners per a res. Per qué està la campanya "Salvem l'hostal del Rei"? En quins diners se preten pagar? I en quins diners se va comprar el Casino antic? Crec que ya està bé de pendre-mos el pél. Si no se tenen diners per a res, tampoc per a comprar edificis protegits o catalogats. L'excusa dels empastres del PP a mi ya no me val.