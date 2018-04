El Athletic, el mejor rival contra la depre del Villarreal

La inesperada derrota en La Rosaleda ante el colista Málaga debe servir al Villarreal de experiencia para que no se vuelva a repetir. No fue el mejor partido de los de Javi Calleja, que deben levantarse de inmediato con el fin de recuperar la senda del triunfo para mantener el quinto puesto que ocupan en la actualidad en las ocho jornadas que restan para que concluya LaLiga, lo que les permitiría disputar otra vez la Europa League. En esta lucha hay cada vez más equipos implicados, por lo que el Submarino debe mostrar su mejor versión.

Y para conseguirlo y dejar a un lado la depresión que ha generado el último tropiezo llega un rival propicio, al menos por lo que indican las estadísticas, ya que el Athletic Club es el equipo al que más veces ha ganado en Primera División el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. En las 17 visitas que han realizado hasta la fecha los leones al feudo vila-realense han caído en 11, con cuatro empates y dos victorias. Unos números que le convierten en el peor visitante y que podrían ser todavía más duros si el Submarino vence el próximo lunes (21.00 horas), ya que el número de triunfos amarillos llegaría a los 12.

Pero la estadística todavía es más favorable para el Villarreal si se miran las 12 últimas temporadas, en las que ha vencido en 10, concediendo dos empates. Y es que el Submarino no pierde como local ante el Athletic Club desde la temporada 2003/04, cuando cayó por 0-1 con gol de Jonan. Desde entonces, los vascos han sido incapaces de salir victoriosos de Vila-real.

Además, el equipo que esta temporada dirige el Cuco Ziganda tampoco llegará al Estadio de La Cerámica en su mejor momento. Viene de igualar en San Mamés contra el Celta y con 36 puntos ocupa la 12ª posición y tiene casi imposible clasificarse para Europa la próxima campaña.

EL MÁS GOLEADO

Otro factor que invita al optimismo es que el Athletic Club también es el equipo que más goles encaja en Vila-real y en sus 17 visitas ha visto perforada su portería en 35 ocasiones. Una cifra que se incrementó con el resultado de la pasada temporada, en la que el equipo que entonces dirigía Fran Escribá se impuso por 3-1, con goles de Víctor Ruiz, Bakambu y Soldado para el Submarino, que tuvo que reaccionar en la segunda mitad, ya que al descanso se llegó con empate a uno tras la respuesta de Laporte al primer tanto del conjunto local.

La victoria de la pasada campaña fue la tercera consecutiva del Villarreal en casa ante el Athletic, que en el ejercicio anterior también cayó por el mismo marcador, cediendo por 2-0 en 2014/15. En los dos precedentes anteriores, el duelo terminó en empate, cortando una espectacular racha del Submarino, que se impuso durante siete temporadas seguidas, desde la 2004/05 a la 2010/11.

LA VICTORIA MÁS ABULTADA

El Athletic Club también es uno de los equipos que ha encajado más goles en un encuentro en Vila-real, puesto que en la temporada 2001/02 cayó por 5-2, en un duelo en el que el Submarino pasó por encima de su rival, al que al descanso vencía por 5-0, pero en la reanudación los visitantes maquillaron el resultado con dos tantos, que pudieron ser tres, pero Larrazabal falló un penalti.

En aquel partido uno de los protagonistas fue el actual entrenador del Villarreal, Javi Calleja, que en los próximos días debe levantar a sus jugadores tras el tropiezo en Málaga para que lleguen en las mejores condiciones.

El 5-2 fue la primera victoria del Submarino como local ante el Athletic, que visitaba por tercera vez el feudo amarillo. A partir de entonces cambió la dinámica de resultados, siendo el que más veces se ha repetido el 3-1, que el Submarino ha conseguido en cinco de sus 11 victorias como local contra los leones.