Bacca: "Vengo con la mentalidad de ganarme seguir en el Villarreal"

Hoy, por fin Carlos Bacca ha podido presentarse ante sus nuevos aficionados, aunque haya sido ya después de su debut oficial, el pasado lunes, con el Submarino. El colombiano se ha mostrado "contento" por poder defender la elástica amarilla, la opción que más le ha convencido pese a que tenía la opción de uno de sus exequipos, el Sevilla. "Había interés, pero no oferta en firme. Cuando se presentó el Villarreal ya no me lo pensé más", apunta el colombiano.

El 9 del Villarreal llega dispuesto a pasar mucho más tiempo en el club que el año de cesión pactado con el AC Milan, que aún posee sus derechos. "Vengo con la mentalidad de ganarme seguir en este club, no solo estar este año a préstamo", señala Bacca, sobre el que el Villarreal tiene una opción de compra de 15 millones de euros al término de esta campaña.

Su estreno como amarillo, en el Ciutat de València, no fue el deseado. "No estuvimos a la altura", reconoce Bacca, que apunta que el Submarino debe "mejorar tanto como grupo como a nivel individual". El viernes esperamos ganar", dice sobre la próxima salida liguera a Anoeta.

EL RECIBIMIENTO DE FERNANDO ROIG

El presidentre del Villarreal acompañó a Bacca en su presentación. "Le pedimos trabajo y sacrificio", señaló Fernando Roig mirando a su nuevo delantero, "un grandísimo goleador como lo demuestran los 175 goles que ha marcado en su carrera".

Roig espera que el Villarreal sepa recuperarse de la primera derrota liguera ante el Levante. "El inicio no ha sido el mejor, pero nos quedan 37 partidos. Estamos convencidos de que haremos una buena temporada", vaticinó el presidente amarillo.