Calleja: "El fútbol de élite exige mucho y el año próximo queremos un mejor Villarreal"

Está muy feliz por seguir un año más al frente del Villarreal CF. Con la presencia del presidente, Fernando Roig, y de todo su cuerpo técnico, Javier Calleja, ha reconocido este lunes, en el transcurso del acto de renovación de su contrato, que el Submarino ha vivido un "año intenso y bonito", pero confía que el próximo sea "mejor".

Un año fulgurante para el preparador madrileño. "Ha sido un año en el que han pasado muchas cosas. Comencé con el juvenil, pasé al Villarreal B y después al primer equipo. La verdad es que han sido muchas emociones. Lo que he aprendido este año es que el fútbol de élite te exige cada día más, que hay que dominar muchos campos y que uno debe desconectar, ya que si no lo haces te come por dentro", dijo Calleja.

También incidió en el hecho de jugar en Europa una temporada más. "Hay que darle mucho valor a lo que hace el Villarreal y darle el reconocimiento que merece, ya que estar en Europa cada año tiene mucho mérito. Parece una costumbre y no es nada fácil. Volver a estar entre los mejores es mérito del trabajo de todos y eso hay que valorarlo", aseguró.

RENOVADO SOLO POR UN AÑO // Respecto a que la renovación sea solo por un año, Calleja dijo que desde el primer momento ha notado la confianza de la gente del club. "Siento su respaldo y su confianza, por eso hemos decidido que sea una temporada más. Creo que nunca habrá problema para prolongarlo. Si hay que hacerlo ya hablaremos para prolongarlo en un futuro", apuntó.

A pesar de haber asumido la dirección del primer equipo en el transcurso de la actual temporada tras la destitución de Fran Escribá, cree que ahora podrá hacer un "mejor trabajo" con la pretemporada de por medio. "Se puede hacer un trabajo desde el inicio poniendo tú las bases. Es diferente y eso nos hace ser ambiciosos y con ganas de mejorar", dijo.

A MEJORAR LA PLANTILLA DEL AÓ PRÓXIMO // Respecto a la plantilla del próximo curso, Calleja dijo que están abiertos a reforzarse, ya que "el equipo aspira a mejorar" y para conseguirlo necesitarán reforzar varias posiciones, además de que son conscientes de que habrá salidas y por ello deberán buscar sustitutos.

"Las sensaciones que tengo son buenas, creo que vamos a tener mejor equipo. Dentro de nuestras posibilidades creo que tendremos muy buena plantilla y que disfrutaremos", indicó el entrenador madrileño, para que quien el objetivo es "seguir creciendo en esta línea y la idea es la de jugar bien".