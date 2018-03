Calleja: "En Málaga debemos salir con la misma actitud que ante el Atlético"

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, asegura que el partido del domingo ante el Málaga enfrenta a dos equipos con situaciones opuestas pero está convencido de que el conjunto andaluz "dará la cara y luchará hasta el final" a pesar de su situación. "Ellos están en una situación muy complicada, pero apurarán sus opciones, por lo que buscarán ganar este partido y no nos lo van a poner nada fácil", destacó ante los medios el técnico madrileño.

Calleja considera que el Villarreal llega "al partido reforzado tras las dos últimas victorias", una situación a la que, a su juicio, se suma "el buen trabajo realizado estás dos semanas". "A pesar de no contar con varios internacionales, el equipo ha hecho un gran trabajo y por eso soy muy optimista de que hará un muy buen partido", añadió el entrenador madrileño.

PROBLEMAS ANTE LOS DE ABAJO

Javier Calleja considera que el partido de Málaga debe servir para mantener al conjunto en la situación en la que se encuentra, quinto en plaza de Europa League, además de destacar que un triunfo "certificaría que el equipo ha dejado atrás ese mal momento y ha recuperado las buenas sensaciones". Sin embargo, también recordó que esta temporada a su equipo se le han complicando los partidos con los equipos de la zona baja, lo que cree que debe servir de "aviso". "Si la estadística dice que sufrimos con los de abajo no es casualidad y tenemos que analizarlo. Debemos tener la actitud y el trabajo que demostramos con el Atlético de Madrid en este próximo partido", añadió en ese sentido.

PASADO MALAGUISTA

También admitió que para él la visita a Málaga es "muy especial", ya que tiene "muy buenos recuerdos" de su etapa con el Málaga, con el ascenso a Primera vivido y "una muy buena temporada en Primera División". Además, Calleja aseguró que guarda "grandes amigos" allí, entre los que hay "gente que sigue en el club" y con los que explica que convivió tres años, por lo que no le gusta verlos "en la situación en la que están".

EL REGRESO DE FORNALS

Otra de las cuestiones que puede marcar este partido es el regreso a Málaga de Pablo Fornals, algo que espera que no afectará al jugador, ya que se espera que sea criticado por su salida este verano, una situación que cree que el jugador "sabrá manejar". "No creo que le vaya a afectar lo que pueda vivir allí. Es un chaval con un carácter fuerte. Creo que sabrá centrarse en el campo y no afectarse por lo que pase en la grada", argumentó.

¿CAMBIO DE SISTEMA?

Sobre un posible cambio de sistema en este partido, Calleja dijo que es una posibilidad porque no es un técnico de ideas fijas y no se cierra a un solo sistema, pero siempre sin renunciar al balón, puesto que la idea es "intentar tener la pelota, llevar la iniciativa, el control de juego y buscar ser protagonistas".

LA DUDA DE TRIGUEROS

Respecto al posible once, el técnico dijo que a pesar de la duda de Manu Trigueros, uno de sus jugadores indiscutibles, cuentan con muchas posibilidades para hacer un once solvente. El centrocampista estuvo a inicios de semana en Alemania para tratarse de sus problemas de pubis, sobre los que valorará pasar por el quirófano al final de la temporada.