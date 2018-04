El capitán del Villarreal les pone firmes

El Villarreal jugó en Málaga uno de sus peores partidos de la temporada y el peor desde que Calleja llegó al banquillo. Lo reconoció el propio entrenador a la conclusión del choque, y el capitán del equipo en La Rosaleda, Mario Gaspar, no se quedó corto en su análisis de la derrota frente al colista: «Hace tiempo que no se hacía un partido tan malo, fallamos prácticamente en todo; no sé lo que ha pasado», lamentaba.

La jornada se mostraba propicia para el Villarreal antes de que el balón comenzara a rodar en Málaga. Los empates de rivales directos como Girona, Celta, Sevilla o Eibar dejaban en bandeja a los amarillos la posibilidad de abrir brecha por los puestos europeos. Sin embargo, el conjunto amarillo se mostró apático e inofensivo de principio a fin. Especialmente mala fue la primera mitad, como admite el capitán: «Tiramos a la basura la primera parte. Es algo que ya nos ha pasado más veces, sobre todo con los equipos de abajo, y debemos cambiar».

OPORTUNIDAD PERDIDA

No ocultaba el de Novelda que la inesperada derrota cayó como un jarro de agua fría en un vestuario que confiaba en sacar algo positivo de La Rosaleda ante un equipo que no conocía la victoria en todo el presente 2018 y que no ganaba en su estadio desde el mes de noviembre: «Dejamos pasar una oportunidad buenísima para sacar ventaja en la clasificación».

Cuestionando a Mario por los porqués de la imagen y la derrota, poca explicación encontraba el defensa: «El partido fue malísimo en todo. Siempre nos pasa contra los equipos que están más abajo en la clasificación. Si se nos hubieran dado mejor este tipo de encuentros nos hubiese dado más tranquilidad en la tabla».

Destaca también el futbolista internacional que el oponente tuvo incomprensiblemente más hambre que el Villarreal: «Ellos tenían la necesidad de ganar y nosotros les dejamos crecer. Hicieron una gran primera mitad y después nos fue muy difícil remontar». De hecho, el primer acto concluyó con un cabezazo de En Nesyri que se pudo convertir en el 2-0: «Les dejamos crecer y pese a sus dudas y a pasar por una situación límite, se vinieron arriba hasta conseguir el triunfo».

Considera Mario que más allá de buscar responsables en sistemas o nombres, el Submarino debe mejorar de forma colectiva para recuperar sensaciones y defender con éxito la quinta posición que ostenta en la actualidad hasta el final del campeonato: «Tuvimos problemas con balón y sin balón. Debemos mejorar para ganar ahora en casa al Athletic».

FINAL POR EUROPA

Mirando el calendario, en el que el Submarino todavía debe enfrentarse a tres de los gallitos de la Liga como Barcelona, Real Madrid y Valencia, y atendiendo además a la presión en la tabla de los perseguidores, a nadie se le escapa que el partido del próximo lunes en el Estadio de la Cerámica frente al Athletic es crucial para volver a competición europea la próxima campaña. «Lo importante es que seguimos en la quinta plaza y si ahora ganamos al Athletic en nuestro campo todo se verá de otra forma», afirma un Mario que pide rebajar el tono de las críticas: «No hay que ser alarmista porque nos quedan ocho jornadas para luchar y el objetivo está a nuestro alcance», concluye uno de los futbolistas importantes en el esquema de Javi Calleja, como demuestra que haya disputado ya la friolera de 31 partidos entre las tres competiciones disputadas.

Sin duda, el incombustible lateral es una voz autorizada a la hora de analizar la situación del Villarreal y no se ha mordido la lengua. Pocos o nadie esperaban perder en Málaga, pero más que lamerse las heridas, el capitán pide corregir los errores y darlo todo en una intensa recta final.