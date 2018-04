Castillejo: 'Tendremos que dar lo mejor para ganar al Valencia'

Samu Castillejo, protagonista en la goleada ante el Celta al marcar el último tanto del encuentro, pasa página ya al encuentro frente al cuadro gallego. El motivo no es otro que la inminente visita del Valencia al Estadio de la Cerámica, que puede servir para dejar prácticamente sentenciada la clasificación para la próxima Europa League: “Tenemos que ir paso a paso, pero si ganamos el sábado daremos un gran paso”.

¿Y qué tiene que hacer el Villarreal para llevarse el derbi autonómico? El malagueño lo tiene claro: “Habrá que dar cada uno lo mejor que tiene para ganar. Vamos a vivir la semana intensamente después de una victoria importante”. Y es que Castillejo da al encuentro ante el Celta la importancia que tiene: “Era una final. Quedan pocos partidos y no podíamos fallar”.

Sobre su nuevo puesto dentro del 4-2-3-1, no oculta que se siente muy cómodo pegado a la línea de cal: “Todo lo que sea jugar en banda y a pierna cambiada me gusta, pero importante es poder aporto lo mejor para el equipo. No fue mi mejor partido, pero intento ser solidario y al final llegó la recompensa del gol”. Sí reconoce Samu Castillejo que “a los jóvenes nos cuesta más coger la regularidad”, en alusión a la falta de continuidad que ha tenido en tramos de la temporada.

Por último, el extremo elogió a un futbolista rival como Pione Sisto: “Es un crack, muy difícil de parar, se llevó un par de pataditas pero es un gran jugador”, confesó entre sonrisas.