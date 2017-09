Fornals: "Iremos viendo la versión que todos queremos de este Villarreal"

Pablo Fornals fue uno de los destacados en la victoria del Villarreal (3-1), en el primer partido en casa de la temporada, tras dos derrotas a domicilio.

Para el centrocampista, "poco a poco iremos viendo la versión que todos queremos de este Villarreal”. "El equipo dio la cara y remontó una situación complicada”, añadió. "Estamos muy contentos por el triunfo, en especial por Enes, Castillejo y Bacca, que han logrado marcar y se han quitado un peso de encima”, agregó sobre los autores de los tres goles. "Creo que vamos a ir a más, ya que tenemos una plantilla muy competitiva y el equipo está unido”, constató.

En lo personal, Fornals se siente "muy a gusto, muy bien adaptado al club". "Trabajo duro para ganarme un puesto y me da igual donde jugar. Además, me adaptaré a la posición que quiera el entrenador; si para ser titular tengo que recorrer 14 kilómetros por partido, pues lo haré”, destacó. "Si sigo trabajando así las recompensas llegarán, primero con el Villarreal y, si todo va bien, también aspiro a que me vuelva a llamar la selección española”, afirmó.