Jaume Costa: "Me molesta que se dude del compromiso de este Villarreal"

Jaume Costa nunca suele esconderse cuando las cosas se complican. Y no hace una excepción en el actual bache del Villarreal, «una mala racha», define el valenciano, que no ve el panorama tan desolador como se puede ver desde las posturas más pesimistas. «Todas las temporadas hemos atravesado por momentos complicados y sabemos que la solución está en el trabajo», explica el lateral, que ya piensa en el encuentro en Las Palmas como el primer paso para recuperar las buenas sensaciones. «Es la primera final, y complicada. Nos espera un rival con mucha necesidad», avisa.

El defensa del Submarino encaja las críticas, pero lo que no está dispuesto a permitir es que se dude del «compromiso». «Molesta que se dude de tu trabajo, de tu profesionalidad y de tu compromiso. No es justo dudar de un vestuario como este», defiende el defensa, que a las dificultades para «crear peligro» añade el desacierto arbitral a la hora de explicar los últimos malos resultados: «No estamos teniendo suerte con los árbitros. Es algo externo al equipo, pero influye. En los últimos partidos ha habido decisiones con las que no estamos de acuerdo».