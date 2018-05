Raba ya trabaja con el Villarreal B para preparar el 'play-off'

El mediapunta del Villarreal Dani Raba se ha incorporado este miércoles a los entrenamientos del equipo filial para jugar la promoción de ascenso a Segunda A que comienza este fin de semana, presumiblemente el domingo, en San Mamés.

El futbolista jugó la primera parte de la temporada con el equipo filial, pero tras la llegada de Javier Calleja al primer equipo, comenzó a alternar las presencias con el primer equipo. A partir del mes de diciembre comenzó a ser un habitual en las alineaciones del primer equipo y dejó de entrenar con el filial. Raba ha sumado más de 20 partidos oficiales con el primer equipo esta temporada, siendo uno de los jugadores destacados en la recta final de la temporada, en la que el equipo amarillo ha conseguido por quinto año consecutivo clasificarse para jugar competición europea.

Tras haber asegurado matemáticamente la clasificación para Europa, Calleja ha decidido liberar al jugador para que regrese y refuerce al segundo equipo para poder lograr el ascenso de categoría a la Segunda División.

Raba puede alternar ambos equipos al ser menor de 23 años y al seguir contando con ficha del filial y no del primer equipo. Una opción que supone un refuerzo de lujo para el técnico Miguel Álvarez, que contará con un jugador que viene actuando a máximo nivel en Primera División. La mala noticia es que no podrá contar con los jugadores Leo Suárez y Ramiro Guerra, que no podrán recuperarse a tiempo de sus respectivas lesiones.