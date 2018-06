Roger Riera: "El Villarreal B está preparado para el reto de llegar a la ronda final"

El defensa del Villarreal B Roger Riera ha analizado en rueda de prensa el contexto previo al partido que enfrentará al filial amarillo y al Fuenlabrada el próximo domingo (12.00 horas) en el Mini Estadi, duelo correspondiente a la vuelta de la segunda eliminatoria de la promoción de ascenso a Segunda División.

FAVORITISMO // Cualquier partido de promoción es complicado, ya lo vimos en la primera ronda. No existen rivales fáciles en el play off. Hay que dar el mejor nivel posible para superar la eliminatoria. No sé si somos favoritos o no pero si mostramos el nivel que hemos mostrado durante la temporada y la gente llena el Mini Estadi pues sí que somos un rival muy complicado.

IDENTIDAD PROPIA // "Es un partido a noventa minutos, no nos podemos volver locos, hay que controlar el partido. Nosotros saldremos a ganar e iremos a por el partido. No vamos a cambiar nuestro estilo de juego, eso sería un error. El equipo está listo para el reto".

ESCENARIO // "Espero un partido difícil, como el de la ida, ante un equipo veterano, ellos saben a lo que juegan pero debemos ir a por la victoria desde el primer minuto".

PELIGROS // "Ellos son fuertes a balón parado pero nosotros también defendemos bien las acciones de estrategia. Si estamos a nuestro nivel tenemos muchas opciones de superar la eliminatoria".

REUBICADO AL LATERAL // "Las necesidades del equipo han hecho que juegue en el lateral derecho durante la promoción. Aquí todos estamos preparados para ayudar donde sea y cuando sea. Somos jugadores con mucho talento y estamos listos para lo que necesite el equipo".

CAMINO A SEGUIR // "La primera media hora es muy buena, ese es precisamente el camino a seguir".

ILUSIÓN // "Todo el mundo querría un play off. Esto no se juega cada año. Estoy agradecido por poder jugar la promoción".

MENSAJE A LA AFICIÓN // "Parece que suene a tópico pero el ánimo de la afición te ayuda a empujar un poco más cuando te falta gasolina. Es importante que el Mini Estadi esté lleno el domingo".