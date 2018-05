Roig: 'Hemos sufrido, pero al final se ha logrado el objetivo'

Fernando Roig aterrizó en A Coruña horas antes del encuentro, pero con tiempo suficiente para disfrutar del enésimo día grande que ha vivido el club en las últimas décadas. No en vano, Riazor fue el trampolín que llevó a su Villarreal a Europa por quinta temporada consecutiva. Por si fuera poco, tras el empate en el derbi entre Betis y Sevilla lo hará como quinto o sexto, evitándose así tres molestas rondas previas.

«Hemos hecho una buena temporada. Estar en Europa era cumplir el segundo objetivo marcado por el club después de la permanencia, así que el año ha sido excelente. Como nota le pondría un notable», reconocía el presidente a la conclusión del choque. Fernando Roig, con la ambición que le caracteriza, tiene una nueva meta entre ceja y ceja: «Queremos ser quintos, primero por la historia y después porque económicamente es mejor».

RECOMPENSA FINAL

Sobre el partido, no ocultaba el dirigente que pese a tener encarrilado el choque desde el primer minuto con el gol de Castillejo, el 2-3 del Deportivo en los minutos finales le puso el miedo en el cuerpo: «Con el 0-3 parecía que estaba claro, pero al final sí he sufrido un poco. Por suerte al final todos los resultados han sido favorables y hay que dar la enhorabuena a la afición, que disfrutará por quinto año seguido de Europa». Ante la planificación deportiva de la próxima campaña, no oculta Fernando Roig que «hay faena adelantada», pero añade que «el consejero delegado —Roig Negueroles— tendrá mucho trabajo».

En la misma línea que el presidente, el entrenador Javier Calleja se felicitaba por el éxito cosechado al clasificar al Villarreal a competición europea: «Es un día para disfrutar. El club estará por quinta temporada consecutiva en Europa y es algo que hay que valorar por su dificultad. Estoy muy feliz», reconocía un técnico que ponderaba la labor de sus hombres: «Desde el inicio sabían lo que se estaban jugando. No queríamos dejar escapar esta oportunidad y es una recompensa todo lo sufrido. Estoy muy contento por cómo hemos superado los momentos de dificultad».

Calleja afirma que «hay que intentar quedar lo más arriba posible», en alusión a mantener la quinta plaza en la inminente visita del Real Madrid, sobre la que adelantaba lo siguiente: «Aunque intentaremos acabar lo más arriba posible, debe ser una fiesta».



PLANES DE FUTURO

También coincidía Calleja con Roig al asegurar que ahora «queda muchísimo trabajo por delante» a la hora de confeccionar una plantilla competitiva, al tiempo que destacaba el hecho de acabar entre los seis primeros: «Así no tenemos que jugar ninguna fase previa y es un éxito muy grande para todos».

A la hora de hacer la lectura del partido, admitió el entrenador que «teníamos las ideas claras, pero hasta el gol de Chery no respiramos tranquilos».