Rukavina: "No se nos pasa por la cabeza poder quedar fuera de la Copa"

El defensa del Villarreal Antonio Rukavina tiene muchas opciones de volver el jueves al once inicial del Submarino tras su suplencia el pasado domingo ante el Sevilla, en un partido ante la Ponferradina en el que los de Calleja deberán remontar el 1-0 de la ida. El serbio tiene plena confianza en poder superar la prueba ante el penúltimo del grupo I de Segunda B. "No se nos pasa por la cabeza la posibilidad de poder quedarnos fuera de la Copa del Rey", ha señalado el lateral.

A pesar del desnivel de calidad entre uno y otro equipo, Rukavina no espera "un partido fácil". "En el fútbol ya no quedan partidos de este tipo. No nos podemos relajar ante nadie y eso lo tenemos muy claro", ha apuntado el defensor amarillo.

PENDIENTE DEL MUNDIAL

Ebn el plano individual, Rukavina estará el viernes muy pendiente del sorteo del Mundial 2018 (16.00 horas), el segundo que el serbio disputará con su selección. "Este será mi segundo Mundial y sigue siendo una cita muy especial. Para un jugador es lo máximo, no hay nada que se pueda comparar", recalca Rukavina.