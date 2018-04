Con Trigueros es más fácil para el Villarreal

Con Manu Trigueros en el campo, el Villarreal ha ganado esta temporada casi la mitad de sus partidos (17 de 37). Por contra, en los encuentros en los que el de Talavera se ha ausentado, el conjunto amarillo ha perdido en más de la mitad (3 de 5). Habrá quien piense que se trata solo de una casualidad, pero después de ver el último choque en Málaga, en el que el equipo de Javier Calleja disputó su peor partido desde el cambio de cromos en el banquillo —según reconoció el propio técnico—, más que una coincidencia parece que el canterano groguet es imprescindible.

Trigueros no solo es un fijo para Calleja. Ya lo fue para Marcelino, disputando tras el ascenso a Primera la friolera de 133 partidos durante tres campañas. Más de lo mismo con Fran Escribá, pues la pasada campaña jugó 45 partidos repartidos entre las tres competiciones en disputa. La confianza del actual entrenador en el mediocentro no es menor que la de sus predecesores, pues en los dos partidos de Liga en los que no le ha alineado, ante Dépor y Málaga, el motivo fue sanción y lesión, respectivamente.

El único partido que no ha podido jugar Trigueros esta temporada que se ha saldado con victoria fue ante el Málaga en la primera vuelta en el Estadio de la Cerámica (2-0). El resto de encuentros en los que faltó se registró un empate ante el Deportivo (1-1), y derrotas contra Maccabi (0-1), Ponferradina (1-0) y la más reciente en Málaga (2-0). Con estos mimbres, más de uno estará cruzando los dedos deseando la vuelta del futbolista, que tiene todos los números para jugar este lunes ante el Athletic como demuestra que ayer se ejercitara con normalidad con el grupo.

QUIRÓFANO A LA VISTA

Más mérito si cabe tiene Manu Trigueros al estar jugando con unas molestias en el pubis que le impiden estar al cien por cien. El jugador aprovechó el reciente parón por selecciones para viajar a Alemania a tratarse de esta lesión y cuando finalice la Liga —nunca antes para no perjudicar al equipo—, se tomará una decisión al respecto, aunque no se puede descartar que tenga que ser intervenido.

El futbolista de Talavera recuperará con toda probabilidad la manija del equipo en la visita del próximo lunes del Athletic al Estadio de la Cerámica. Calleja podrá estar más tranquilo al contar con uno de los talismanes del equipo. De hecho, al margen de Bruno Soriano —lesionado de larga duración—, el entrenador contará salvo sorpresa de última hora, con toda la plantilla a su disposición. No quedan excusas para amarrar cuanto antes un puesto europeo, y más contando con un futbolista como Trigueros.

El 14 del Submarino es indiscutible en un equipo que cuenta con centrocampistas de primer nivel. En Málaga, Soriano, Castillejo, Fornals y Rodrigo fueron los elegidos por Calleja para sacar un resultado positivo del campo del colista. Con toda probabilidad, Trigueros volverá la próxima jornada a la alineación inicial, siendo Castillejo y Soriano quienes tienen más papeletas para volver al banquillo.