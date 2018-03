El Villarreal amplía la lista de internacionales con Rodrigo

Veintiún meses después de que un jugador del Villarreal vistiera por última vez la camiseta de la selección —Bruno en la derrota 2-1 ante Croacia en la Eurocopa-2016— otro groguet tendrá la oportunidad de enfundarse la Roja en las dos próximas semanas. Alemania (el próximo viernes, en Düsseldorf) y Argentina (el día 27, en el Wanda Metropolitano) son las dos oportunidades que se le presentan al que ha sido, precisamente, el heredero del de Artana esta temporada. Rodrigo Hernández recibió ayer la noticia de su convocatoria, la primera de un jugador amarillo con Lopetegui de de seleccionador, en el vestuario de la Ciudad Deportiva.

«Tendrán que pasar unas cuantas horas para asimilarlo», señaló el centrocampista, que cubrirá el hueco que deja el culé Busquets, por lesión, en la zona ancha de la Roja. El escalafón que sube Rodrigo, de la sub-21 a la absoluta, llega tras la entrada del madrileño entre los 50 preseleccionados de Lopetegui para el Mundial. «Solo estar en esa lista de 50 ya es un orgullo. La verdad es que lo de la absoluta lo veía lejos, aunque nunca había perdido la esperanza de que la llamada pudiera llegar. Uno va trabajando paso a paso para intentar llegar un día a esto, y me ha tocado con 21 años», comentaba Rodrigo.

La edad no ha sido un impedimento para que Lopetegui acelere la inclusión de Rodrigo con la mayor. «Es muy joven pero no por ello no está preparado. Es muy completo, nos gusta verle jugar y que esté con nosotros. Viene de hacer un gran trabajo en su equipo y en la sub-21 y los informes de Albert [Celades] son inmejorables», apuntó el seleccionador en la conferencia de prensa en la que desveló a los protagonistas de las citas ante Alemania y Argentina —la última antes de la definitiva para el Mundial—, en las que también dará la opción de debut a Parejo (Valencia) y a Marcos Alonso (Chelsea).

«No me voy a achicar porque sea joven. Soy ambicioso y si el seleccionador me ha llamado es porque cree que puedo estar en la lista para el Mundial», señala Rodrigo, que considera que la experiencia en el Submarino le ayudará a integrarse en la Roja. «El buen trato del balón, el juego posicional, el buen fútbol... todo eso lo tengo en el Villarreal. Además, estar rodeado de jugadores de talla mundial lo hará más fácil», añade el centrocampista, que coincidirá a partir de este próximo lunes —día en el que se inicia la concentración en Las Rozas— con viejos conocidos como Marco Asensio y Saúl Ñíguez, con los que ha compartido participaciones en Europeos en las categorías inferiores de España.

FORNALS, A LA SUB-21

Fornals completó ayer la presencia de amarillos en las próximas fechas FIFA, en las que también se van con sus selecciones Rukavina (Serbia), Ünal (Turquía), Salem (Arabia Saudí) y Cheryshev (Rusia). El castellonense afrontará con España dos partidos de clasificación para el Europeo sub-21 ante Irlanda del Norte, el 22 de marzo y cuatro días después en Ponferrada ante Estonia.