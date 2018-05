El Villarreal B quiere hacer valer la exhibición de San Mamés

El Villarreal B dio una exhibición el pasado domingo en San Mamés. El equipo de Miguel Álvarez encaraba la ida de la eliminatoria de cuartos de final de la fase de ascenso a Segunda División A y, literalmente, se zampó a los cachorros, apelativo futbolístico como se le conoce al Athletic Club B, filial del conjunto bilbaíno al que apodan leones.

Un triunfo sin paliativos. Una goleada por 1-3 que encarrila el pase a las semifinales, ya que el Mini Submarino debe superar tres rondas eliminatorias si quiere jugar el próximo año en la categoría de plata del fútbol español.

Pero no hay que vender la piel del oso antes de cazarla y, por dicho motivo, en el segundo equipo groguet se respeta, y mucho, a su rival. El Villarreal B recibe este tarde al Athletic Club B en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva de Miralcamp en un horario atípico, las 18.50 horas (en directo por el Live de la web oficial del club amarillo), ya que la UEFA no permite que no haya duelo alguno que se solape con la finalísima de la Champions League.

SIN CONFIANZAS / Ni Miguel Álvarez ni nadie de cuantos componen la disciplina grogueta se fía del conjunto de Gaizka Garitano, pese a la ventaja del 1-3 logrado en Bilbao, un marcador muy favorable, aunque en el seno del filial se huye de cualquier tipo de confianza. Tanto el técnico andaluz como sus jugadores han asegurado durante toda la semana que deben seguir en la misma línea y con idéntica concentración que en el encuentro de ida.

SIN RABA / Para dicho compromiso, el entrenador de Guarromán (Jaén) continúa con las bajas por lesión de Joan Femenías, Ramiro Guerra y Miguelón. A ellos se les suma la ausencia de uno de los destacados del partido de ida y habitual con el primer equipo esta temporada, como es Dani Raba, que con problemas en el tobillo está descartado para hoy. Probablemente sea Darío Poveda su sustituto en el once inicial, sin descartar a Mario o Mesa.

A su vez, destaca que, a pesar del alta médica que ha recibido el argentino Leo Suárez, tras siete meses de baja por una lesión de rodilla, el futbolista todavía no está en igualdad de condiciones que el resto para competir.

Se espera que Miguel Álvarez repita equipo y esquema —menos la baja de Raba—, con el nigeriano de 18 años Samu Chukwueze de nuevo en el equipo.