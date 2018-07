El Villarreal, cerca de fichar al nuevo Mascherano: Cáseres

Fernando Roig Negueroles ha dado el visto bueno a la operación del fichaje de Santiago Cáseres. El consejero delegado del Villarreal, con el consejo de Pablo Ortells, responsable de la secretaría técnica, ha elegido al joven centrocampista de Vélez Sarsfield como el hombre idóneo para tomar el relevo de Rodri, en una posición corta de efectivos en estos momentos y en la que hay varios futbolistas con problemas físicos, como Bruno, Trigueros y Javi Fuego, cada uno en diferente situación.

Un puesto clave

El Villarreal lleva semanas buscando un jugador para la posición de mediocentro defensivo, clave en el esquema y en el estilo de juego de Javier Calleja. Si al entrenador amarillo se le presentara el genio de la lámpara y le otorgara tres deseos, con toda seguridad el primero de ellos sería el fichaje de un '6', posición tradicionalmente muy bien cubierta en el club y en la que el Submarino siempre ha contado con excelentes futbolistas.

Por ello, y tras no poder llevarse a cabo la opción de William Carvalho, mediocentro titular de la selección de Portugal por el elevado coste de la operación, y tras manejar otras posibilidades, Cáseres se presenta como el futbolista añorado por Calleja. El técnico del Villarreal ha dado el beneplácito después de visionar varios encuentros del jugador del Vélez y recabar la información pertinente acerca de la personalidad y comportamiento profesional del jugador argentino.

Un clásico ‘5’ argentino

Santiago Cáseres es considerado en Argentina como el relevo natural de Mascherano en la albiceleste, tanto por su parecido con el exazulgrana en cuanto a sus características futbolísticas, como por su enorme personalidad en el campo, pese a su juventud. El volante central de Vélez es un medio de características defensivas, con mucho carácter y buen desplazamiento de balón, y un gran futuro ante sí. Es uno de los estandartes del equipo argentino y un futbolista muy valorado por la afición de su actual club.

Fernando Roig volverá a realizar una fuerte inversión para potenciar un plantel cargado de muy buenos futbolistas. En este sentido, la oferta del Villarreal rondará los 10 millones de euros, un poco por debajo de los 12 de su cláusula de rescisión. El jugador ya reconoció el interés que se le había mostrado por parte del Submarino en declaraciones a medios de su país. Una posibilidad que ahora es una realidad y con negociaciones en marcha y ya bastante avanzadas.

Cáseres no entrenó este miércoles

Incluso ayer no se ejercitó junto con el resto de sus compañeros, en lo que se interpreta como una muestra de prudencia, pese a que se transmitió que el jugador no se ejercitó por molestias físicas. Vélez necesita dinero y la oferta por uno de sus principales valores puede ayudar a nivelar su economía, al margen del interés del jugador por firmar con el Villarreal, un club respetado en Argentina y que abre las puertas de los grandes de Europa a los mejores valores del país. Cáseres puede ser la penúltima guinda a una excelente plantilla. El Submarino es uno de los clubs que mejor se está reforzando. Y Cáseres no será el último de la lista.