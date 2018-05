El Villarreal dice adiós a Rodri y espera la llegada de Ekambi

Después de casi medio año cumplido desde que se cerrara una operación filtrada por el Atlético para reducir el ruido de su eliminación en la Champions, el jueves fue, finalmente, el día en el que se hizo oficial el traspaso de Rodrigo Hernández a la entidad colchonera. Javier Calleja se queda sin el que ha sido el centrocampista más utilizado en la recién finalizada temporada, una despedida que se agrava con la incógnita del estado físico de Bruno Soriano, al que el técnico espera para iniciar la pretemporada, pero sin certezas de que así sea.

La única certeza es que Rodri (con solo 22 años) ya ha puesto fin a una etapa en amarillo que empezó un lustro antes, todavía en edad juvenil, y precisamente haciendo el mismo recorrido que ahora hace, pero a la inversa, el internacional sub-21. El Atlético repesca a un canterano que deshechó por supuestas carencias físicas y lo hace por un mínimo de 20 millones de euros.

El Villarreal no ha tenido más remedio que decir adiós al que estaba encaminado a ser el nuevo referente del primer equipo. La injerencia del Atlético en pleno proceso de negociación de la renovación del madrileño cerró las opciones de retener a Rodri, que agradeció la enorme progresión que ha tenido en el club amarillo con un nuevo contrato, cara a la galería, firmado en diciembre y en el que se incluía una cláusula de rescisión mucho más justa: de 12 millones a los 25.

El Villarreal recibirá 20 millones fijos y los restan tes cinco en diferentes variables que no serán difíciles de cumplir por el internacional español, que este viernes se despide de la afición amarilla en la Ciudad Deportiva, acompañado por el consejero delegado del club, Roig Negueroles.

GOLES ‘MADE IN FRANCE’

La marcha de Rodrigo Hernández, pese a esperada, es un golpe duro para un Villarreal que necesitará acudir al mercado para reforzar convenientemente la posición de mediocentro. Ayer, en Italia, se apuntó el nombre del juventino Stefano Sturaro (de 25 años), después de dejar bastante perfilado el ataque. El franco-camerunés Karl Toko Ekambi estaría muy cerca de unirse a Gerard Moreno en la lista de refuerzos ofensivos a anunciarse en breve. Finalmente, como apunta L’Equipe, el jugador habría hecho valer su postura de vestir de amarillo pese a las otras ofertas llegadas al Angers.

