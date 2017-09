El Villarreal no arriesgará con los regresos de Mario y Cheryshev ante el Betis

El entrenador del Villarreal CF, Fran Escribá, ha manifestado que tras las dos derrotas sufridas en las dos jornadas iniciales de LaLiga su equipo busca un "buen partido y un buen resultado" en el partido que les enfrenta mañana al Betis en el estadio de la Cerámica.

"El equipo tiene ganas de ganar. Siempre hay algo de nerviosismo y es normal tras dos derrotas, pero este es un grupo que sabe afrontar los malos momentos como demostró en otras ocasiones. Es cierto que hemos tenido malos resultados, pero están muy condicionados por las bajas que hemos tenido", ha apuntado. "Entiendo que a la gente no le interese ese análisis, pero hemos empezado con dos partidos fuera, con muchas bajas y, en un análisis más profundo, indica que no fue una situación fácil para el equipo", ha añadido.

Respecto a la situación de los jugadores con problemas físicos, Escribá ha comentado que Mario está entrenando muy bien, al igual que Cheryshev, pero no quieren arriesgar y más con el calendario que tienen tan cargado de partidos. "Tan importante es recuperar a Mario, como que no recaiga, por lo que aunque queremos recuperar a los jugadores ya, no vamos a arriesgar. Hemos recuperado a Rukavina y aunque no estará como antes de la lesión, es un jugador muy fiable. Tendremos que contar con jugadores del filial, pero nos acercamos a lo que queremos tener", ha indicado Escribá, que también tendrá el domingo a Bonera y a Víctor Ruiz fuera de la lista de 10 bajas con las que el

EL PRIMER RIVAL EN CASA

Del Betis ha destacado que ha hecho una gran inversión, ha cambiado de jugadores, de técnico y de forma de jugar y ha hecho "una gran apuesta". "Quique Setién es un técnico que apuesta por un equipo más combinativo, con un tipo de juego de más posesión y que necesita un tiempo de adaptación. Pero el concepto es claro, ellos querrán la posesión del balón y nosotros no queremos que la tengan", ha comentado.

Para Fran Escribá el Betis era un equipo que estaba sufriendo en temporadas pasadas y ahora presenta un perfil de "estar más en la zona alta de la tabla clasificatoria". Además, el entrenador valenciano pidió a la afición que "tenga paciencia", porque no están en una situación "tan mala". "Estamos en una situación que no nos gusta y que entiendo que a la gente no le agrade, pero nosotros somos los primeros decepcionados por no estar donde esperaban y esperamos que nos ayuden este domingo", concluye.