El Villarreal quiere estar representado de nuevo en el Mundial

Desde la cita de Corea y Japón del 2002, el Submarino siempre ha tenido como mínimo un representante en el Mundial. El primero fue Belletti, al que siguieron Senna, Riquelme, Guille Franco y Sorín en el Mundial del 2006. A Sudáfrica acudieron Capdevila, Godín, Nilmar y Eguren, mientras en la última cita de Brasil solo estuvo Gio.

Como saben, el próximo Mundial se disputa este próximo verano y existen hasta ocho futbolistas del Villarreal con opciones de acudir. Quienes más segura tienen su presencia son en principio Carlos Bacca, habitual con la selección de Colombia, y Antonio Rukavina, un fijo con Serbia.

También parece probable la presencia de Salem Al-Dawsari con Arabia Saudí, pues pese a que se muestra inédito con el Villarreal, sigue entrando en los planes de su seleccionador Juan Antonio Pizzi, que le ha citado para la actual convocatoria. Ha entrado además en la última lista de Rusia Cheryshev, que intentará ganarse un puesto con el combinado nacional anfitrión en la recta final de Liga. Menos opciones tienen Roger Martínez con Colombia, así como Jaume Costa y Asenjo en España, mientras Rodrigo ha sido la principal novedad en la última lista de Lopetegui, que ha confirmado, con su debut ante Alemania, que cuenta con el centrocampista.

UN BUEN BOTÍN

El Villarreal intentará estar bien representado en Rusia por múltiples factores. El primero, el prestigio que confiere a la entidad que sus jugadores acudan a la cita más prestigiosa de selecciones. El segundo, y no menos importante, la recompensa económica que supondría para sus arcas que los groguets acudan al torneo mundialista. Y es que la FIFA compensa a los clubs representados con casi 7.000 euros por cada día de los que el jugador está concentrado con su selección desde el 1 de junio y hasta que se despida del Mundial, a repartir entre los equipos en los que haya militado en las dos últimas temporadas.

En el caso de Salem, por ejemplo, percibiría un 25% del total, puesto que de los últimos dos años solo ha pertenecido a la disciplina amarilla durante seis meses, una cuarta parte de lo contabilizado por el organismo. Distinto sería el caso de Rukavina, Cheryshev o Rodrigo, que han defendido al Villarreal las dos últimas temporadas, por lo que el montante íntegro iría destinado al Submarino, que en caso de que jugaran la final recibiría 320.000 euros por jugador. El club ya ha confirmado a FIFA su intención de percibir este buen pico.

CARLOS BACCA

08-09-1986 (31 años)

El 9 del Villarreal ha sido uno de los fijos para el seleccionador José Néstor Pékerman. De los 18 encuentros oficiales disputados por la selección cafetera en la fase de clasificación, Bacca disputó 13 de ellos, 10 de los cuales como titular. El ariete contribuyó con 3 tantos, dos ante Ecuador y uno ante Bolivia, a la clasificación de su país como cuarta clasificada de las llamadas Eliminatorias Sudamericanas. Todo apunta a que será uno de los delanteros que formarán parte de la convocatoria final para Rusia. Bacca tendrá que pelear por ello con Falcao (Mónaco), Miguel Borja (Palmeiras), Duván Zapata (Sampdoria), Muriel (Sevilla), José Izquierdo (Brighton), Felipe Pardo (Olympiacos), Teófilo Gutiérrez (Júnior Barranquilla) e incluso Roger Martínez.

ROGER MARTÍNEZ

23-06-1994 (23 años)

Llegó de forma sorpresiva al Villarreal procedente de China coincidiendo con el traspaso de Bakambu. Roger Martínez es un delantero que puede jugar caído a banda y que vivió su punto álgido en el Racing de Avellaneda argentino. Su buen hacer con La Academia, como se le conoce a Racing, le valió para ser traspasado al fútbol chino, al Jiangsu Suning, entidad que comparte propietario con el Inter de Milán. En la Superliga china anotó 17 goles en dos años, lo que le valió para que el Villarreal se fijara en él. Con Colombia tuvo su mejor etapa en 2016, en la Copa América del Centenario en EEUU, disputando tres partidos con los de Pékerman. En la presente fase de clasificación para Rusia solo intervino en 3 de los 18 partidos.

ANTONIO RUKAVINA

26-01-1984 (34 años)

Habitual lateral derecho suplente del Submarino a la sombra de Mario, Rukavina ha sido titular indiscutible con la selección de Serbia en la fase de clasificación, como carrilero por la derecha en el 5-4-1 que utilizó Slavoljub Muslin. Pero tras lograr el billete para Rusia, la Federación Serbia decidió destituir al veterano seleccionador, apostando por un técnico joven, el exfutbolista Mladen Krstajic. Ahora faltará saber si con el nuevo sistema 4-2-3-1 de Krstajic, Ruka es titular. Hasta la fecha, en los dos amistosos ante China y Corea del Sur que significaron el debut del seleccionador, actuó como lateral derecho titular en defensa de cuatro. Su experiencia y el nivel competitivo de su club, provocan que Rukavina sea uno de los pilares de Serbia.

SALEM AL-DAWSARI

19-08-1991 (26 años)

El exótico fichaje del Villarreal dentro del acuerdo de LaLiga con Arabia Saudí, Salem Al-Dawsari, es un habitual en las convocatorias de la selección árabe, aunque en la presente fase de clasificación para el Mundial únicamente disputó dos partidos, anotando un tanto en la visita a Australia. Dicho proceso clasificatorio estuvo dirigido por el holandés Bert Van Marwijk, pero tras lograr el billete se decidió cambiar de seleccionador, siendo ahora el exinternacional español y argentino de nacimiento, Juan Antonio Pizzi, quien decidirá si acude al Mundial. Con Pizzi, el futbolista saudí, que todavía no se ha estrenado con el Villarreal, es un habitual en las convocatorias y está por tanto llamado a acudir a la cita del próximo verano en suelo ruso.

DENIS CHERYSHEV

26-12-1990 (27 años)

Hasta esta llamada de su selección, Cheryshev no jugaba con Rusia desde noviembre del 2015 ante Croacia. Chery debutó en la selección rusa de la mano de Capello, pero las lesiones le impidieron tener continuidad, por lo que no fue convocado para el Mundial de Brasil o la Eurocopa de Francia. Desde el año 2016, el exguardameta Stanislav Cherchesov tomó las riendas de la selección de Rusia, y debido a las lesiones de Cheryshev, el técnico no había contado con el jugador del Submarino. Sus buenas actuaciones los últimos meses han posibilitado que Chery regrese a la órbita rusa. Con todo, no tendrá fácil ser convocado para el Mundial, ya que Cherchesov tiene ya decididos a la mayoría de los integrantes del centro del campo, aunque tiene más dudas en la delantera, lo que podría dar opciones al groguet.

SERGIO ASENJO

28-06-1989 (28 años)

Sergio Asenjo siempre ha estado en la órbita de las diferentes selecciones españolas (cinco internacionalidades sub-21 y cuatro sub-20), pero las cuatro lesiones de ligamento cruzado han frenado siempre su trayectoria con España. El palentino ha sido citado en cuatro ocasiones por la selección española absoluta, debutando y siendo el único entorchado que posee el 29 de mayo del 2016 en un amistoso previo a la Eurocopa de Francia ante Bosnia Herzegovina, con triunfo de la Roja por 3-1. Tras recuperarse de su cuarta lesión de ligamentos, Asenjo está cuajando una gran temporada con el Villarreal, siendo seguido en directo en diferentes partidos por Julen Lopetegui. Pese a no acudir a esta convocatoria, no está descartado para el Mundial.

JAUME COSTA

18-03-1988 (30 años)

La sorprendente inclusión de Jaume Costa en la primera prelista, no definitiva, por parte de Julen Lopetegui abre las puertas al lateral izquierdo valenciano, que pese a contar con 30 años y una larga trayectoria deportiva en la élite del fútbol español, no ha debutado todavía en ninguna categoría de la selección. Sin lugar a dudas, solo el hecho de estar en dicha prelista ya es un premio para un futbolista que acumula 10 temporadas consecutivas en lo más alto, cuatro de ellas en Segunda División A y seis con el Villarreal en Primera División. No parece nada sencillo que Costa puede desbancar a los Jordi Alba, Monreal, Marcos Alonso... pero lo que sí que es seguro es que está en la órbita de Lopetegui gracias a su buen hacer en el Submarino. El lateral izquierdo es un seguro de vida en defensa y se prodiga con acierto en ataque, avales que le han servido para competir con otros carrileros por un puesto en la próxima cita mundialista que arrancará el próximo 14 de junio.

RODRIGO HERNÁNDEZ

22-06-1996 (21 años)

Está llamado a ser en un futuro no muy lejano el relevo natural de Busquets en la selección. Pese a solo tener 21 años y llevar temporada y media en Primera, ya se ha ganado el respeto de todo el fútbol. No en vano, todo apunta a que la próxima temporada militará en el Atlético de Madrid, club que abonará la cláusula del centrocampista. Fijo en las selecciones españolas sub-19 y sub-21, ha sido muy seguido por Lopetegui en el presente ejercicio, y la lesión de Busquets ha posibilitado su debut con la absoluta ante Alemania —el pasado viernes— y la citación para el amistoso contra Argentina —mañana—. Ya estaba incluido en la prelista de 50 jugadores y parece que será incluido en la oficial de mayo de solo 35. Su convocatoria dependerá tanto de su buen hacer como de la valentía del seleccionador de contar con este joven de 21 años.