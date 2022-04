La Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués (American Association of Teachers of Spanish and Portuguese) ha reconocido a Sara Sáez Fajardo como miembro destacado de la entidad en el pasado mes de marzo.

Sara Sáez, nacida en Valencia con raíces familiares en Segorbe, es una estudiante de doctorado de cuarto año en Lingüística Hispánica y Adquisición y Enseñanza de Segundas Lenguas en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Se graduó con un máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Salamanca en 2017, después de lo cual empezó a enseñar español en Estados Unidos, en la Universidad de Brown. En el otoño de 2018, se mudó a Illinois para cursar un doctorado en Lingüística Hispánica y centrarse en su desarrollo como profesora. Sara se unió a AATSP (la Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués) en 2020 y el pasado enero se convirtió en la responsable de comunicaciones y desarrollo profesional del capítulo de Illinois-sur.

Los principales intereses de investigación de Sara son la enseñanza y la evaluación de lenguas de herencia y aprendientes de segunda lengua y es una apasionada de la implementación de tecnología en la clase de lenguas. Como profesora auxiliar, ha impartido diversos cursos a diferentes niveles, como Español Elemental e Intermedio, Fonética del español, y Bilingüismo. Ella es ahora Coordinadora de los profesores auxiliares de los cursos introductorios de español. Sara también es un miembro activo del comité ejecutivo del grupo de conversación en español de la Universidad, donde colabora con estudiantes de grado en la coordinación de encuentros dos veces por semana. Entre sus publicaciones figura El error en los métodos de enseñanza de lenguas extranjeras (Gredos 2016)

Trayectoria

“Nací en Valencia, una región bilingüe donde se habla español y catalán. A pesar de eso, crecí en una familia monolingüe, ya que mi padre es de Castilla-La-Mancha y mi madre de una zona en una región de Valencia que es monolingüe en español (Segorbe). Por este motivo, solo aprendí catalán una vez comencé la escuela y, muy pronto, descubrí cómo la influencia de la planificación y políticas lingüísticas podían determinar la vida de una persona", explica Sara.

También señala que "imultánea a mi enseñanza en catalán, comenzó mi exposición al inglés. El aprendizaje de las dos lenguas era crucial para mi educación, sin embargo, sus metodologías eran tan diferentes que me quedé fascinada con el proceso de aprender una lengua. Además, me enamoré rápidamente de las puertas que aprender inglés abría para mí. De adolescente, me encantaba ver series y películas antes de que fueran dobladas o subtituladas en español y leer libros que todavía no habían sido traducidos". Por otro lado, en el instituto, "tuve la oportunidad de aprender francés, un poco de italiano, además de tomar clases en las lenguas clásicas: griego y latín. Observar las diferencias en el método de enseñanza de cada lengua me llevó al que sería el principal interés de mi futura carrera: la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras. Por aquella época, pensaba que sería feliz enseñando cualquier idioma. A pesar de eso, me di cuenta de que la enseñanza de español como una lengua extranjera encontraría un lugar especial en mi corazón y me permitiría viajar y explorar nuevas culturas y lenguas", comparte la joven profesora.

Eso sí, Sara reconoce que "nunca imaginé que enseñaría español en los Estados Unidos, aunque ahora, este país parece uno de los mejores destinos para investigar el aprendizaje de lenguas debido a la pluralidad de culturas e idiomas que aloja. Desde que llegué, me llenó de humildad el estudio de la idiosincrasia del bilingüismo en EE.UU y la responsabilidad de enseñar español en un país donde hay muchos más hablantes de español que en España".

Del mismo modo, "como profesora, estoy disfrutando plenamente de todas las oportunidades de desarrollo y exploración profesional que asociaciones como AATSP ofrecen, las cuales me permiten comprender y adaptarme mejor a mis estudiantes. Mi primer congreso con AATSP fue el año pasado en Atlanta, Georgia, donde me sentí en casa, rodeada de otros profesores con los que compartía mi pasión por descubrir los mejores métodos de enseñanza de lenguas y debatir sobre ellos. Tengo muchas ganas de otra fantástica experiencia en el congreso de este año”, concluye.