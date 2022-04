La Orquesta de Plectro Ciudad de Segorbe ha participado este sábado en el II Encuentro Nacional Música de Plectro de Benahadux (Almería) compartiendo escenario con las formaciones de Torreperogil (Jaén) y la anfitriona Agrupación Musical Benahadux-Bayyana.

Los detalles de este encuentro han sido dados a conocer por el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán; la alcaldesa de Benahadux; Noelia José Damián; el director musical de la ACE Benahadux, Germán Alonso, y el presidente de la Asociación Musical, José Antonio Pérez.

Guzmán ha destacado la importancia de este Encuentro de Música de Plectro en Benahadux. “Esta II Muestra da continuidad al proyecto que se puso en marcha en 2019, pero que tuvo que parar su actividad debido a la pandemia. La finalidad que pretende este proyecto es fomentar y poner en valor la música de cuerda española como parte fundamental de nuestro patrimonio musical instrumental”.

En este sentido, Guzmán ha afirmado que la Diputación apuesta por esta Muestra que tiene como objetivo “obtener la máxima repercusión mediática en el ámbito cultural almeriense aprovechando su carácter nacional al contar con la participación de las agrupaciones, establecer lazos de hermanamiento con las orquestas visitantes y ofrecer a los aficionados a esta música la posibilidad de vivir y disfrutar orquestas de pulso y púa de calidad, fomentando la afición y la supervivencia de esta música”.

La alcaldesa de Benahadux, Noelia Damián, ha dado las gracias a Diputación y al diputado Manuel Guzmán, ya que “de no contar con su apoyo no podríamos celebrar este Encuentro”. “La Agrupación Musical Benahadux-Bayyana ha trabajado mucho para que este evento llegue a buen puerto y seguro que todo el que vaya le va a encantar escuchar esta música tradicional, donde damos visibilidad a estos instrumentos que no son tan conocidos” ha señalado.

Orquesta de Plectro Ciudad de Segorbe

La Orquesta de Plectro Ciudad de Segorbe tiene sus orígenes en el colegio Pintor Camarón en el año 1976, corriendo la formación de sus miembros a cargo de Enrique Valdeolivas Borrás, fundador y primer director. En 1981 pasa a formar parte de la Sociedad Musical de Segorbe como Rondalla Orquestal de pulso y púa. Cinco años más tarde, en 1986, la orquesta decide separarse de esta entidad, pasando a denominarse Orquesta de Pulso y Púa Ciudad de Segorbe.

Desde sus inicios ha cosechado grandes éxitos y recibido numerosos reconocimientos a su labor musical. Entre ellos cabe destacar el Festival Internacional de Orquestas de Plectro que la misma asociación organiza desde hace muchos años y que está considerado como uno de los referentes de instrumentos de plectro más prestigioso de la península.

Fue premiada en el desaparecido Concurso de la Rosa de Castellón, con el segundo y primer premio respectivamente, en 1980 y 1981. En 1988 fue galardonada con el primer premio en el Certamen de Orquestas de Plectro de Espinardo (Murcia). Ha participado en los más importantes festivales de la geografía española.

En el 2002, junto con la Fundación Max Aub, emprendió un nuevo proyecto, Caminos de la Palabra, conmemorando el centenario del nacimiento del escritor valenciano Max Aub. Con este proyecto, que reúne música, arte y poesía, se realizaron numerosos conciertos, quedando plasmada finalmente esta labor en un doble disco editado por la propia fundación. En el año 2008 se realizó, en compañía del tenor David Montolío Torán, un ciclo de conciertos líricos que alcanzaron su cénit en octubre de 2010 con la actuación celebrada en el Teatro de la Rosa en Pontremoli, donde junto al tenor local Alessandro Bazzali se cosechó un clamoroso éxito.