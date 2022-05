Samuel Manzanera Blasco es de Segorbe, pero las limitaciones demográficas de la localidad del Alto Palancia, que cuenta con poco menos de 10.000 habitantes, no le han impedido ser uno de los castellonenses más populares en redes sociales, como atestiguan sus 410.000 seguidores solo en Instagram. Su recreaciones, en las que se introduce en el mundo Disney con los personajes más populares de la marca, han dado la vuelta al mundo, contando con amigos en los cinco continentes.

En solo un par de años Samuel, conocido en Instagram como @samuelmb1991, ha visto cómo se duplicaban los seguidores: “Se lo tengo que agradecer a quienes comparten mis fotos. Ahora dedico menos tiempo que en otras ocasiones por motivos laborales, pero parece que a la gente le gusta lo que hago y lo comparte, así que solo puedo darles las gracias”. Profesor de Primaria de 31 años admite que “es en las vacaciones de Pascua, Navidad o verano cuando más tiempo le puedo dedicar a esto”, y pese a la repercusión que tienen sus publicaciones asegura que no ha querido realizar publicidad en sus diferentes perfiles.

“Hay marcas que se han puesto en contacto conmigo, pero lo he rechazado porque al final esto es una afición que tengo y no me veo como un ‘influencer’, así que no me veo promocionando productos”, confirma Samuel, que añade al respecto que su fuente de ingresos está en su trabajo y no en esta actividad: “Ni tengo la necesidad, ni me apetece”.

En Segorbe y Altura principalmente ya era muy conocido por esta faceta artística, consiguiendo además varios premios en el Taller-Concurso audiovisual del Alto Palancia promovido por el Ayuntamiento de la ciudad en la que nació. Inspirado en la película ‘¿Quién engañó a Roger Rabbit?’, Samuel decidió hacer montajes que combinaran acción real con animación inspirado en los mundos de fantasía que tanto a él como a tantos niños han marcado.