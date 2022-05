La Asociación de Campaneros de Jérica, como no podía ser de otra forma, se ha querido sumar a la conmemoración del 400 aniversario de la construcción de la singular Torre Múdejar que corona la población y en la que se encuentran las campanas, con un día dedicado a los bronces y sus toques.

Así, el próximo sábado 28 de mayo e incluso el domingo 29 por la mañana, las campanas serán las protagonistas de las celebraciones con el Día de las Campanas.

Para comenzar, a las 11.30 horas del día 28 se abrirá una exposición de fotografías y vídeos, previa a la inauguración del Día de las Campanas que mantendrá entretenidos a los componentes de la Asociación de Campaneros a lo largo de toda la jornada, hasta las 21.00 horas y descontando el tiempo de descanso para comer. El resto del tiempo se dedicará a los volteos manuales de los bronces, con un toque cada media hora para que el público pueda disfrutarlo y puedan turnarse los interesados para estar en la sala de campanas que no resulta demasiado amplia. El domingo se volverá a abrir el campanario con los toques manuales de misa.

Según un informe realizado por Daniel Vivas, la Torre Mudéjar de Jérica tiene en total cinco campanas, cada una de ellas dedicada a un santo, aunque como es normal en este tipo de objetos, también tienen el nombre por el que son conocidas popularmente.

Los nombres de las campanas

Así, la Mediana, fundida en el año 1790 (es la más antigua no solo del campanario sino de la población) y con un peso de 1.272 kilos, está dedicada al Santísimo Cristo de la Sangre y la Virgen del Rosario. La Mayor, con inscripciones y dibujos de Santa Águeda la Mayor, fundida en el año 1802 y con un peso de 1.582 kg, lleva la inscripción Sancta Agatha Ora Pro Nobis. Antonius Guillem me fecit. La campana tiple, con 102 kg de peso, fue fundida en 1941 por los hermanos Roses, de Silla, y porta la inscripción Santus Joseph et Santus Maurus Ora Pro Nobis. La campana Rancio fue fundida en 1983 por Salvador Manclus con un peso de 138 kg. y está dedicada a San Antonio con una inscripción en castellano de los donantes: Donada por María Antonia Garcia Valverde y Francisco Signes Sanahuja. Otra campana está dedicada a la Virgen de los Dolores; fundida en 1983 con 395 kg. posee también la inscripción de los donantes en castellano: Donada por María Dolores Navarro y Luis Ramón Martín Pérez. Siendo cura párroco D. Ernesto Colomer.

En el casco urbano de Jérica hay otras cuatro campanas y una quinta en la pedanía de Novaliches, todas ellas de pequeño tamaño.

La programación de este mes con motivo del 4º Centenario de la Construcción de la Torre Mudéjar se completará el día 14 con actividades y talleres para niños, y el día 29 con una actuación musical a cargo del Grupo Menut. Ambas tendrán lugar en la explanada y en el mismo recinto del campanario